Tenente da PM aposentado morre em colisão frontal na BR-262

Um grave acidente ocorrido na tarde desta 2ª feira (19.maio.25), no km 376 da BR-262, trecho entre Campo Grande e Terenos, resultou na morte do tenente aposentado da Polícia Militar e professor Jair Félix Martins, de 60 anos. Ele dirigia um Chevrolet Classic que foi atingido frontalmente por um Fiat Strada durante uma tentativa de ultrapassagem mal-sucedida.

As informações são de que o motorista do Strada seguia no sentido Terenos quando tentou ultrapassar outro veículo, mas acabou invadindo a pista contrária, onde estava o carro de Jair, que trafegava em direção a Campo Grande. Ambos os condutores tentaram desviar para o acostamento, mas a colisão frontal foi inevitável.

Jair ficou preso às ferragens e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. O motorista do Strada foi socorrido com uma fratura no braço, sangramento no ouvido e escoriações. Outras duas pessoas também sofreram ferimentos leves.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência, e a rodovia ficou parcialmente interditada durante os trabalhos de resgate e perícia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e vai apurar as circunstâncias do acidente.