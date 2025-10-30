Trio é preso vendendo na internet papelada desviada de prefeitura em MS

A 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá prendeu em flagrante, na manhã desta 5ª feira (30.ou.25), três pessoas suspeitas de envolvimento na venda irregular de 16 caixas de papel A4 pertencentes à Prefeitura Municipal. O material, avaliado em cerca de R$ 6 mil, foi apreendido e devolvido ao Município.

A ação foi realizada por equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG), que identificaram a comercialização dos papéis, de uso exclusivo do poder público, em redes sociais e comércios locais. Durante as diligências, surgiram indícios de “desvio de bens públicos” e “receptação qualificada”, com participação de um servidor municipal e de particulares.

Após a perícia, o material foi restituído à Prefeitura. Os presos foram autuados com base no Código Penal, e a Polícia Civil segue com as investigações para apurar a origem dos desvios e a possível existência de outros envolvidos. O caso segue sob sigilo para preservar a integridade das provas.