Ladrão tenta matar dois a facadas após tentativa frustada de furto em MS

Investigadores da SIG (Seção de Investigação Geral) de Três Lagoas prenderam, no final da tarde da 4ª feira (17.set.25), um jovem de 19 anos suspeito de tentar matar duas pessoas a facadas após uma tentativa de furto.

O crime ocorreu no fim de julho, quando o rapaz tentou roubar a bicicleta de um funcionário de serralheria. Ao ser impedido, fugiu ameaçando voltar para matá-lo. Pouco depois, retornou armado com uma faca e atacou a vítima, desferindo golpes na região da cabeça. Em seguida, ainda tentou esfaquear o proprietário do local.

Na ocasião, a arma usada foi apreendida, mas o agressor conseguiu escapar de Três Lagoas. As investigações da SIG reuniram provas que levaram o delegado responsável a pedir a prisão preventiva, deferida pela Justiça após parecer favorável do Ministério Público.

As buscas continuaram até esta quarta-feira, quando o suspeito foi localizado e preso no bairro Paranapungá. Levado à sede da SIG, ele confessou o crime, alegando que agiu por raiva após discutir com o dono da bicicleta, e confirmou ter usado a faca apreendida.

O jovem deve responder por tentativa de furto e dupla tentativa de homicídio qualificado, pelo motivo fútil.