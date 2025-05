Tutor abandona casa e deixa animais presos para morrer de fome em MS

A Polícia Militar Ambiental de Batayporã e o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Nova Andradina resgataram, na manhã de 4ª feira (14.maio.25), um cão encontrado vivo em meio a uma cena de maus-tratos extremos. Outros dois animais — um cachorro e um porquinho-da-índia — foram achados mortos e em estado avançado de decomposição em uma casa abandonada pelo tutor.

A equipe do CCZ foi acionada após denúncia anônima e, com apoio da PMA, foi até o local. A residência, alugada, estava fechada havia dias. Com a presença de testemunhas, os agentes romperam o cadeado para entrar no imóvel.

Dentro da casa, um cão adulto, sem acesso a água ou comida, foi localizado em condições precárias. Em outros cômodos, os policiais encontraram um cachorro morto sobre uma cama e um roedor em uma gaiola, ambos em decomposição.

O tutor foi identificado por meio do contrato de locação e autuado em R$ 2.500 por maus-tratos. O animal sobrevivente foi encaminhado ao CCZ para cuidados veterinários. O caso será encaminhado ao Ministério Público.