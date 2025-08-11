Vitor mata esposa Letícia atropelada, bate carro em muro e vai preso

Letícia Ferreira Araújo, de 25 anos, morreu após ser atropelada na noite de sábado (9.ago.25), em Cassilândia. O principal suspeito do crime é o marido dela, Vitor Ananias, também de 25 anos, preso em flagrante pela Polícia Civil com apoio da Polícia Militar. O caso é investigado como feminicídio.

Segundo a polícia, equipes foram acionadas por volta das 21h, após denúncia de que um casal discutia nas proximidades de uma via no município. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima já sem vida, caída no chão, com sinais de atropelamento.

O veículo utilizado, um VW Gol, colidiu com um muro logo após atingir a mulher. A perícia constatou que não havia marcas de frenagem, indício que reforça a suspeita de que o atropelamento foi intencional.

O condutor foi localizado dentro da residência do casal, próxima ao local do crime, e recebeu voz de prisão. Testemunhas afirmaram ter presenciado o momento em que o carro atingiu Letícia e relataram detalhes compatíveis com os danos observados no automóvel.

Conforme nota da políci, a perícia técnica realizou levantamentos na cena e reuniu provas materiais que serão anexadas ao processo. O delegado responsável representou pela prisão preventiva do suspeito, que permanece detido.

Este é o 22º caso de feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul em 2025, segundo dados da Polícia Civil. O crime ocorreu no mesmo mês em que campanhas nacionais e estaduais reforçam o combate à violência contra a mulher.