FEIJOADA FELIZ Ação promovida por empresários beneficiará mais de 160 crianças e adolescentes de comunidade carente Fundos arrecadados pela “Feijoada Feliz” servirão para sanar dificuldades enfrentadas pelo centro infantil Anandamóyi no Jardim Noroeste.

Foto: Ariana Declerck

O valor arrecadado com a “Feijoada Feliz”, evento promovido por três empresários do ramo gastronômico da Capital, irá ajudar no desenvolvimento do Centro De Educação Infantil Anandamóyi – CEIAN, localizado no Jardim Noroeste. Atualmente, a entidade que atende 161 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, enfrenta dificuldades com a folha de pagamento de funcionários, além da falta de materiais didáticos e melhor estrutura física.

Presidente da instituição, a pedagoga e psicopedagoga Artemiza Lima Coelho, explica que o único convênio com a entidade não é o suficiente para sanar esses contratempos. “Não cobre essa folha, nem a compra de materiais didáticos, uniformes, objetos necessários como: TV, computadores, entre outras coisas”, destacou.

Artemiza aproveitou a oportunidade para contar como surgiu a ideia de fundar a entidade. “Em 2008, participava de um trabalho onde gestantes eram assistidas por palestras mensais sobre puericultura. Em uma das palestras ficamos sabendo que uma mãe havia agredido um bebê de oito meses . Isso nos levou a pensar que poderíamos auxiliar essas mães com mais eficácia, já que à maioria não tinha como sustentar a família. Foi aí que surgir a ideia de acolher as famílias e suas crianças em um trabalho estruturado de educação, onde a mãe poderia trabalhar e a criança receberia todos os cuidados necessários”, relatou.

O centro de educação demorou dois anos e meio para ficar pronto. O bairro foi escolhido, segundo a presidente, pela situação de descaso social. “Na época só existia assentamentos. As casas eram de lona preta e a maioria das famílias era como hoje, formada por pessoas que estavam no Presídio de Segurança Máxima. Começamos atendendo 29 crianças e hoje já temos 131 no Ceinf e 30 no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que fica em nossa unidade 2 no próprio bairro”, salientou.

No Ceinf são atendidas crianças de 8 meses a 5 anos de idade e no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, crianças e adolescentes de 6 a 15 anos. Um dos critérios para a inscrição na entidade é a mãe estar trabalhando, com exceção de casos onde a criança está correndo algum tipo de risco. A divulgação das matrículas é feita através da própria população, que já conhece o trabalho desenvolvido pelo centro e faz a propagação.

Artemiza termina dizendo que a “Feijoada Feliz” irá proporcionar qualidade na educação das crianças e adolescentes atendidos pela instituição. “Também no cuidado com a construção de valores, acreditando que podemos ser mais quando unimos nossa vontade como força determinante na construção de um mundo melhor. Por que acreditamos que ao nos olharmos na igualdade seremos capazes de fazer por nós no ato de fazer pelo próximo, pois a vida por si só quando conduzida com determinação e coragem, passa a ser uma grande lição de amor”, finalizou.

Serviço - A “Feijoada Feliz” acontece das 11h às 15h do dia 22 de outubro (domingo), no buffet infantil Villa Kids, localizado na Rua Dr. Mário Édson de Barros, 155, Chácara Cachoeira, em Campo Grande. As atrações musicais ficam por conta da dupla Karol Terra e Maurício, além do grupo de pagode Menos é Mais. Ingressos: R$ 25. Pontos de Venda: Bar Velfarre, Restaurante Estação 15, Nazca Ceviche/Bar.