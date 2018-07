Agendamento para castração de felinos acontece na sexta-feira no CCZ

Os agendamentos para castração de felinos serão realizados nesta sexta-feira, dia 20, a partir de 07 horas, no Centro Centro de Controle de Zoonozes (CCZ), localizado na Avenida Filinto Muller, 1601 – Vila Ipiranga. O atendimento será feito por ordem de chegada e serão distribuídas senhas conforme a quantidade de vagas disponíveis.

O interessado em agendar o procedimento deverá comparecer ao CCZ munido de um documento pessoal com foto. Neste mês, estão sendo disponibilizadas 620 vagas para castração, sendo 30% reservadas as Organizações Não Governamentais (ONGs) de proteção animal e protetores independentes cadastrados junto ao centro, conforme acordo feito com anuência do Ministério Público Estadual (MPE).

No ato do agendamento, o tutor e orientado a entrar em contato com o CCZ por telefone em um prazo de até 5 dias para fornecer dados extras e receber as orientações sobre o procedimento.

No dia agendado o proprietário deverá levar o animal até o CCZ entre 15h e 19h30 e ele será liberado no dia seguinte após às 15h.

O animal castrado sai microchipado, vacinado contra raiva e com uma receita com medicações que devem ser administradas e outras orientações.