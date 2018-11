Rede Municipal Alunos da Rede Municipal têm até o dia 13 para garantir vaga na Capital O prazo de confirmação de matrícula para os alunos; No total, 88.069 alunos devem realizar o procedimento

O prazo de confirmação de matrícula para os alunos que já estudam na Rede Municipal de Ensino (Reme) termina na próxima terça-feira (13). Por isso é importante que os pais se atentem a data para garantir a vaga do filho para o ano letivo de 2019, caso haja o interesse em manter a criança na Reme.

No total, 88.069 alunos devem realizar o procedimento. Para garantir a vaga no próximo ano, os pais ou responsável pelo aluno devem ir até a secretaria da escola ou do ceinf que o filho estuda e assinar o requerimento.

Quem perder o prazo de confirmação deverá aguardar a segunda etapa do cronograma para efetuar a matrícula junto aos alunos novos.

Este ano, a Reme bateu recorde de matrículas e totaliza, no momento, 103.065 alunos. Desse total, 17.635 estão matriculados nos 101 ceinfs.

A chefe da Central de Matrículas, Adriana Cedrão, explicou que tanto as equipes da Semed quanto das unidades escolares estão trabalhando na divulgação dos prazos de matrículas e destacou que é fundamental os pais ficarem atentos às datas. Segundo ela, o ato de confirmação da matrícula também possibilita a atualização dos dados do aluno e facilita desde o planejamento das vagas e turmas pela Reme até a compra de uniformes e materiais escolares.

Serviço

Para mais informações, a Semed disponibiliza o telefone 0800.615.15.15, que funciona das 7h30 às 17h30, mesmo horário da Central de Matrículas, que está localizada na Semed, na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.