Saúde Campanha de prevenção de Câncer buscal acontece nesta manhã na capital O evento será realizado hoje na praça Ary Coelho das 8h às 12h

Na manhã deste sábado (16/9), na Praça Ary Coelho, em Campo Grande, será realizada uma ação de prevenção de câncer bucal. A Campanha Nacional Odontológica Check-Up Preventivo Digital é uma promoção do Grupo Qualidade em Saúde, maior associação de dentistas da América Latina. “O câncer bucal é uma doença silenciosa, portanto, consultas periódicas ao dentista e realização de exames são as melhores maneiras para evitá-lo”, diz um dos coordenadores do evento na Capital, Daniel Dionello.

Das 8h às 12h, os cirurgiões-dentistas voluntários atenderão gratuitamente as pessoas que passarem pela praça. A ação é voltada principalmente para idosos, fumantes e usuários de próteses dentárias, faixa etária em que a incidência da doença tem crescido de forma alarmante. “Em todo o mundo, cerca de 350 mil pessoas são atingidas pelo câncer bucal. No Brasil, são aproximadamente 15 mil novos casos ao ano. É importante informar que raramente o câncer de boca são conseqüências de metástase, ou seja, a prevenção e bons hábitos são essenciais”, acrescentou Dionello.

De acordo com o Ministério da Saúde, 67% dos diagnósticos são feitos já com a doença em estágio avançado. O uso de fumo e o consumo de bebida alcoólica são os maiores fatores de risco do câncer bucal. Quando descoberto no início, a chance de cura pode ser de até 90% dos casos.