Mestrados e Doutorados Católica traz especialização em Design Gráfico: Expressão e Cultura

Foto: UCDB

“Design Gráfico: Expressão e Cultura” é uma das opções de especialização que a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) oferece em 2019 para arquitetos, publicitários, jornalistas, radialistas, designers e artistas plásticos. Interessados já podem fazer a inscrição por meio do site da Católica, basta clicar aqui.

Com 360 horas/aula, o curso de pós-graduação traz 14 disciplinas que envolvem conteúdos como metodologia da pesquisa científica e do ensino superior, tipografia, produção de imagem e design gráfico, representações da cultura midiática, branding e emotion design. O intuito é fornecer ao participante um referencial teórico e histórico para que ele possa profissionalizar cada vez mais o trabalho desenvolvido a partir de um bom conteúdo conceitual do projeto independentemente do suporte utilizado (web ou impresso).

São 30 vagas disponíveis e as aulas serão realizadas quinzenalmente, as sextas-feiras, das 19h às 22h20, e aos sábados, das 7h às 13h20, na UCDB Centro — Rua Barão do Rio Branco, nº1811. Mais informações podem ser disponíveis por meio do número (67) 3312-3900.