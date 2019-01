sábado dia 19 CCZ promove primeira feira de adoção de cães e gatos do ano

O Centro de Controle de Zoonozes e Bem-estar animal de Campo Grande abre as portas à comunidade neste sábado, dia 19, e promove a primeira feira de adoção do ano, com dezenas de cães e gatos adultos e filhotes, disponíveis de 09h às 17h. O CCZ está localizado na Avenida Filinto Muller, 1601 – Vila Ipiranga – próximo ao Lago do Amor.

Para adotar um animal é necessário ser maior de idade e estar munido dos documentos pessoais e ter consciência sobre as suas responsabilidades ao adotar um animal, o qual será orientado no ato da adoção.

O adotante recebe um material informativo (folder) com carimbo e assinatura de um médico veterinário, contendo orientações que servirá como comprovante de adoção.

O interessados em adotar um animal, que por ventura não puderem comparecer à feira, podem procurar o CCZ de segunda a sexta-feira, das 17h às 19h, e aos sábados, domingos e feriados, das 14h às 19h.

Adoção/Parcerias

Além da realização das feiras e abertura dos portões para adoção, o CCZ participa de eventos e mutirões que além de expor os animais ampliando a possibilidade de que eles ganhem um novo lar, contribui com orientações sobre posse responsável, zoonoses e controle de pragas.

No ano passado (2018) 1640 cães e 750 gatos foram adotados durante estes eventos, segundo dados do CCZ.