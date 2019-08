Clima Dia dos Pais será de sol com temperaturas máximas de 35ºC no Estado Na Capital, o dia será claro com névoa seca, temperatura máxima de 32ºC e umidade relativa do ar entre 80% e 30%

CG News Foto: CG News

O domingo (Dia dos Pais) amanheceu com céu aberto em Campo Grande e previsão é de tempo parcialmente nublado no oeste e sul do Estado (nas regiões de Anastácio, Aquidauana, Miranda, Porto Murtinho, Corumbá, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol, Guia Lopes da Laguna, Jardim e Nioaque). Nas demais áreas, céu claro com névoa seca. As temperaturas máximas no Estado devem ficar na casa dos 35ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Na Capital, o dia será claro com névoa seca, temperatura máxima de 32ºC e umidade relativa do ar entre 80% e 30%. Em Dourados, Ponta Porã, Rio Brilhante, Naviraí, Sidrolândia, Rochedo, Sonora, Chapadão do Sul, Coxim, São Gabriel do Oeste, Selvíria e Paranaíba, as máximas serão de 32ºC, em Corumbá, Porto Murtinho, Miranda, Aquidauana 35ºC. Não há expectativa de chuva para o Estado. Haverá queda significativa da umidade relativa do ar no período da tarde com valor em torno de 20% considerado estado de alerta.

O sol deve predominar com temperaturas elevadas durante o período. Porém, uma nova frente fria deve atingir o Estado provocando acentuada queda nas temperaturas de segunda (12) para terça-feira (13). As temperaturas entram em acentuado declínio, principalmente no oeste e sul de MS de terça para quarta-feira (14).