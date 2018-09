Universidade III Seminário de Violência, Gênero e Populações Vulneráveis traz palestra com professor alemão

Professor alemão Dr. Arnold Groh ministrou palestra no anfiteatro da Biblioteca Pe. Félix Zavattaro Foto: UCDB

“Traumas indígenas e Consequências Ético Políticas” foi o tema da primeira palestra do III Seminário de Violência, Gênero e Populações Vulneráveis realizado nesta quinta-feira (13) na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). A palestra de abertura foi ministrada pelo professor psicólogo alemão, Dr. Arnold Groh, professor da Universidade de Berlim.

Acompanhado de duas tradutoras acadêmicas da Católica, Arnold mencionou primeiro a pesquisa que desenvolveu sobre o estado de Mato Grosso do Sul e o número alarmante de suicídios indígenas que acontecem na região. Depois, para melhor entendimento dos participantes, ele explicou as quatro categorias que, geralmente, classificam o suicídio indígena na Europa de acordo com o sociólogo francês Émile Durkheim.

Como foi citato pelo professor, para Émile o suicídio quando causado pela falta de integração com a sociedade é chamado de “egoistc”; se for provocado pela confusão devido à súbita mudança social é denominado “anomic” e, além dessas, ainda há outras duas classificações: “altruistic” quando existe um forte laço e apego pela cultura e comunidade nativa; e “fatalistic” no momento em que há restrições acometidas pelo homem branco, como a retirada das terras indígenas.

Segundo Arnold, em Berlim cada caso de suicídio indígena é classificado em apenas uma categoria, contudo aqui em Mato Grosso do Sul percebe-se que, muitas vezes, um ato pode ser encaixado em todas as classificações.

Além da palestra do professor alemão, durante a manhã o seminário trouxe uma mesa-redonda com o tema “Produções gráficas como instrumento de pesquisa científica”, na qual participaram as professoras da Católica Dra. Sônia Grubits e Dra. Evelyn Denise Felix de Oliveira, junto com as mestrandas Jakeline de Souza Costa e Camila Bellini Macedo.

Na data, Sônia pontou a importância do seminário para a comunidade acadêmica: “Mais um ano nós oferecemos esse evento pra que possamos debater e espalhar conhecimentos sobre situações que estão fora do nosso convívio, mesmo sendo situações comuns de acontecer. Situações as quais geralmente, mesmo sem intenção, nós fechamos os olhos, aqui são discutidas abertamente para conscientizar e solidarizar as pessoas”.

Já no período noturno houve ainda mais duas mesas-redondas com os temas “O crescimento da problemática do suicídio sob a ótica multidisciplinar” e “Direitos humanos, populações vulneráveis e temas atuais em psicologia”. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas por meio do número (67) 3312-3464.

