CONCURSO DE CONTOS Inscrições para Concurso de Contos da ASL encerram hoje Prêmios vão de R$ 500 a R$ 1.500. Resultado sai em 28 de novembro

Termina hoje (9) o prazo para inscrições no Concurso de Contos Ulysses Serra, promovido pela Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) para estimular a literatura local e que vai premiar as melhores narrativas. Para participar é necessário ter mais de 18 anos e morar em Mato Grosso do Sul. A inscrição é gratuita e os prêmios são de R$ 500 (3º lugar), R$ 1.000 (2º lugar) e R$ 1.500 (1º lugar).

Conforme a Comissão Organizadora, composta pelos acadêmicos Américo Calheiros, Raquel Naveira e Ileides Muller, cada candidato pode inscrever um conto, original e inédito, com até três laudas, sobre qualquer tema. Regulamento e Ficha de Inscrição disponíveis no site da Academia (acletrasms.org.br), junto a detalhes como, por exemplo, o uso de pseudônimo para garantir lisura à seleção dos textos pela Comissão Julgadora.

Os textos devem ser enviados via e-mail, pelos Correios ou entregues pessoalmente na sede da entidade, localizada na rua 14 de Julho, 4643, Altos do São Francisco, em Campo Grande. O resultado será divulgado no dia 28 de novembro e a premiação acontece em 12 de dezembro no auditório da ASL, quando os três primeiros colocados serão certificados e receberão os respectivos prêmios.

“Retomamos a tradição de um dos principais concursos literários do Estado, com o objetivo de incentivar o trabalho dos autores que vivem aqui e estimular também os novos talentos”, explica o presidente da ASL, o escritor Henrique Alberto de Medeiros. Segundo Medeiros, iniciativas como essa lembram a importância e o prazer da leitura, fomentando o desenvolvimento da arte literária e cumprindo uma das funções basilares da entidade.

Lançado em 2010, o “Concurso de Contos Ulysses Serra” presta homenagem ao corumbaense que fundou a Academia de Letras e História de Campo Grande, em 30 de outubro de 1971. Com grande número de concorrentes (escritores estaduais), já premiou em edições anteriores, contos como: “O Santo que não tinha os pés”, de Reginaldo Costa de Albuquerque (Campo Grande); “Gato Preto”, de Lilian Jorge (Deodápolis); “Lições de um caminhão de Lixo”, de Mayara Pereira Dau (Dourados).

Serviço

Concurso de Contos Ulysses Serra

Inscrição: de 09/09 a 09/10 (gratuita)

Resultado: 28/11

Premiação: Evento dia 12/12

Regulamento e Ficha de adesão: acletras.org.br/concurso-de-contos-ulysses-serra

1º lugar: R$ 1.500 (um mil e quinhentos reais)

2º lugar: R$ 1.000 (um mil reais)

3º lugar: R$ 500 (quinhentos reais)