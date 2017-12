Imposto IPTU tem desconto de 20% a vista e de 5% parcelado em dez vezes "O desconto será concedido por parcela, desde que quitada até a data de seu vencimento"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A Prefeitura de Campo Grande dará 20% de desconto no valor do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para os contribuintes que pagarem o boleto até o dia 10 de janeiro de 2018. Os que optarem por pagar o tributo em parcela única, mas com 10% de desconto, tem até o dia 9 de fevereiro.

O sistema foi estabelecido por meio de decreto, assinado por Marquinhos Trad (PSD) e publicado no Diogrande desta quarta-feira (13), dois dias depois que o prefeito decretou o reajuste 2,56% para o imposto.

Em Campo Grande, donos de imóveis também podem optar por pagar o IPTU em dez parcelas. Neste caso, a prefeitura dará 5% de desconto para pagamento parcelado em até 10 vezes. O desconto será concedido por parcela, desde que quitada até a data de seu vencimento. A primeira parcela vence no dia 12 de março.

Os contribuintes beneficiários do IPTU Azul, que não tem qualquer dívida com o município e, portanto, recebe o carnê na cor azul, têm direito a mais 10% de desconto.

Conforme consta no decreto, “a concessão do bônus será efetivada automaticamente no sistema, reduzindo o valor lançado em 10% e após, sobre o valor deduzido, será aplicado os descontos para pagamento à vista ou parcelado, conforme opção do contribuinte”.

Decreto

O decreto impõe alguns limites para o parcelamento do imposto. IPTU de até R$ 50 terá de ser pago em parcela única e só quem recebe carne com valor acima de R$ 500 poderá parcelar em dez vezes.