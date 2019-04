Política Mandato de Vander abre seleção para Programa Estágio-Visita da Câmara

Foto: Assessoria

A Câmara dos Deputados oferece, desde 2003, o Programa Estágio-Visita de Curta Duração. O programa possibilita a universitários de todo o País o acesso a conhecimentos relacionados ao funcionamento da Câmara dos Deputados e à forma de atuação de seus representantes, incentivando a participação democrática e o exercício da cidadania.



O Programa é conduzido pelo Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor). Durante cinco dias, os universitários participam de palestras, debates, visitas, vivências e simulações que possibilitam o desenvolvimento de conhecimentos sobre a democracia e o papel do Legislativo. A programação inclui aulas dialogadas sobre o papel institucional da Câmara dos Deputados e sobre o processo legislativo; jornadas de aprendizagem em diversas áreas da Câmara com troca de experiências pelo grupo; visitas aos gabinetes, a comissões e ao Plenário; simulação do funcionamento das comissões; entre outras atividades.



O mandato do deputado federal Vander Loubet (PT-MS) está abrindo a seleção para indicar dois estudantes de Mato Grosso do Sul para o estágio deste ano. Os interessados deverão seguir os procedimentos abaixo:



1. Preencher a ficha de cadastro no website do deputado (https://vanderloubet.com.br/deputado/mais/cadastre-se/);

2. Curtir a página do deputado Vander Loubet no Facebook (https://facebook.com/vanderfazmais);

3. Acessar a postagem do deputado sobre o Programa (https://facebook.com/vanderfazmais/videos/336809973852176/) e compartilhá-la em seu perfil pessoal no Facebook;

4. Ainda na postagem, nos comentários, responder à pergunta: "Por que quero participar do Estágio-Visita da Câmara dos Deputados?".



As respostas/comentários que tiverem mais curtidas darão aos seus autores ou autoras o direito de receber a indicação do gabinete. As inscrições vão até o dia 23 de março.



Os acadêmicos selecionados serão contatados pelo mandato para providenciarem a documentação necessária para serem inscritos pelo gabinete no sistema próprio do Estágio-Visita. Confirmada a inscrição, o gabinete enviará um formulário e os documentos do estudante à Coordenação de Recrutamento e Seleção do Cefor. Somente participarão do estágio os alunos que receberem, por parte do Cefor, e-mail ou telefonema confirmando sua inscrição regular no Programa.



Quem pode participar?



Estudantes universitários de todas as áreas de formação regularmente matriculados. Estudantes de pós-graduação também estão habilitados a participar do Estágio-Visita. Para as vagas anunciadas pelo mandato do deputado Vander, os estudantes devem residir em Mato Grosso do Sul.



O que a Câmara dos Deputados oferece aos universitários?



*Hospedagem: com início no domingo (a partir das 12h) e término no sábado (até 9h), em alojamento indicado pela Câmara dos Deputados, que geralmente é o da Enap (Escola Nacional de Administração Pública);

*Alimentação: café da manhã, almoço, coffee break ou jantar, apenas nos dias úteis, não estando incluída alimentação após o almoço de sexta-feira. Nos demais dias, o participante deverá manter-se por conta própria;

*Translado entre o alojamento e a Câmara dos Deputados durante a realização do Programa, para os participantes que ficarem hospedados às expensas da Câmara. O translado do aeroporto/rodoviária para o alojamento e do alojamento para o aeroporto/rodoviária é de responsabilidade do estudante.



O Programa tem certificação?



O Cefor emite um certificado de 40 horas aos participantes que estiverem presentes em 100% das atividades.



Para mais informações sobre o conteúdo do Programa, acesse o site: https://escolavirtualdecidadania.camara.leg.br/site/859/estagio-visita-de-curta-duracao/