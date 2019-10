INUSITADO Morador encontra crânio humano à beira de estrada e aciona polícia Polícia Civil foi acionada e após o trabalho da Perícia Técnica, o crânio foi levado ao Instituto Médico Odontológico Legal

Crânio é encontrado por morador em estrada vicinal Foto: (Foto: Direto das Ruas)

Um crânio humano foi encontrado por morador no fim da tarde de ontem (3), na Estrada Agostinha Cação, no Parque Fazenda Imbirussu, na região do Bairro José Abrão, em Campo Grande.

À reportagem, um morador de 41 anos relatou que havia acabado de sair do emprego e passava pelo local pilotando uma motocicleta quando se deparou com crânio humano à beira da estrada. “O trecho é conhecido por ser local de desova”, disse.

Conforme boletim de ocorrência, o crânio estava sem a parte inferior da arcada dentária. Polícia Civil foi acionada e após o trabalho da Perícia Técnica, o crânio foi levado ao Imol (Instituto Médico Odontológico Legal) para iniciar os procedimentos de identificação.