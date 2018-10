Universidade Palestra com astrofísica da Nasa e lançamento de livros abrem o V Saberes em Ação

Foto: UCDB

A primeira noite do V Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão — Saberes em Ação — será realizada no dia 23 deste mês e traz uma conferência de abertura com o tema principal do evento “Universidade: Espaço de conhecimento infinito”. Nas quadras esportivas do campus Tamandaré, às 19h, a palestra será ministrada pela astrofísica associada à Nasa e vice-reitora da Universidade Católica da América (Washington, Estados Unidos), Duilia Fernandes de Mello.

Na mesma data, um pouco antes, das 17h30 às 18h, o saguão do bloco Administrativo da Católica será palco para o lançamento de 14 livros, incluindo o volume II do Saberes em Ação que é composto pelos melhores trabalhos apresentados na edição anterior do evento. As outras obras trazem pesquisas desenvolvidas por professores e acadêmicos da UCDB e envolvem diferentes áreas do conhecimento.

Voltada para alunos da graduação, pós-graduação e também do ensino médio, a quinta edição do maior congresso científico de Mato Grosso do Sul segue até o dia 25 e traz nos outros dois dias uma ampla programação composta por mesas-redondas, 58 oficinas, 1197 apresentações de trabalhos por meio de banners, tertúlias e comunicações orais, além de uma mostra de produtos com 58 itens inovadores.

Mais do que a participação da comunidade acadêmica da Católica, o Saberes em Ação também é aberto para alunos de outras instituições de ensino superior. Para participar do evento, interessados devem fazer a inscrição até o dia 22 de outubro, por meio do site http://saberesemacao.ucdb.br/.