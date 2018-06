UCDB Palestra feita por organizador do livro marca lançamento de dicionário sobre saúde do trabalhador

René Mendes, médico do trabalho e organizador do livro, ministrou palestra de abertura do lançamento Foto: UCDB

A noite de lançamento do “Dicionário de Saúde e Segurança do Trabalhador — Conceitos, Definições, História e Cultura”, promovida pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) por meio do Laboratório de Saúde Mental e Qualidade de Vida no Trabalho do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, nesta quarta-feira (20), foi aberta com uma palestra ministrada pelo organizador do livro, René Mendes, no auditório do Tribunal Regional do Trabalho em Mato Grosso do Sul (TRT 24ª Região).

Como médico referência na área do trabalho, tanto no Brasil, quanto na América Latina, René trouxe para o público o tema “A crescente complexidade das questões de saúde e segurança no trabalho e a necessidade de novas abordagens”. Ao partir do princípio de que os problemas que afetam a saúde dos trabalhadores se tornaram bem mais complexos com o passar dos anos, o especialista apontou uma situação preocupante e a indispensabilidade de repensar as intervenções clássicas.

Segundo René, no passado os fatores de risco eram de natureza, física, química e até mesmo biológica, como intoxicações por algum tipo de produto ou excesso de poeira, porém houve uma migração e, apesar dessas situações ainda serem presentes, na opinião do médico, elas perderam a importância relativa para algo que é chamado de fator organizacional ou risco psicossocial relacionado ao trabalho.

“Um exemplo claro é a questão do assédio moral no trabalho, algo proveniente de modelos de gestão adoecedores que exigem do trabalhador um aumento exagerado de produtividade e cumprimento de metas. Acontece que ao serem seduzidas a atenderem essas exigências, as pessoas passam a levar trabalho pra casa, tem menos tempo de descanso e adoecem por exaustão. Esse é apenas um cenário que mostra a mudança do conceito de trabalho e a partir disso precisamos refletir e rever as abordagens utilizadas”, esclareceu René.

Além da palestra, houve a solenidade de lançamento do Dicionário de Saúde e Segurança do Trabalhador. Na data, participaram representantes de órgãos voltados para a promoção da saúde na área do trabalho e instituições que apoiam a causa. Junto com o organizador do livro, René, duas das autoras que escreveram a obra estavam presentes: a coordenadora do Laboratório de Saúde Mental e Qualidade de Vida no Trabalho e docente da UCDB, Dra. Liliana Andolpho Magalhães Guimarães, e a egressa do curso de Terapia Ocupacional da Católica, Lilian Varandas. Durante a noite, também foi promovida uma sessão de autógrafos voltada para atender os leitores.

Sobre o dicionário

O livro é um guia para os profissionais que atuam na área e em 1.280 páginas, traz 1.236 verbetes e 1.049 verbetes temáticos que explicam o significado de vários termos relacionados às doenças, métodos de trabalho e instrumentos de pesquisa. “Dede 1980 eu publico livros voltados para os médicos, mas como, cada vez mais, se faz necessária e há a participação de outros profissionais no campo da saúde dos trabalhadores como engenheiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais e até mesmo advogados, notei a necessidade de um balizamento conceitual dos termos que são utilizados pelas múltiplas profissões. O dicionário, então, vem como uma forma da gente falar a mesma linguagem. É algo de entendimento comum entre os vários olhares e traz o que há de mais atual em relação aos eventuais problemas que afetam a saúde dos trabalhadores”, pontuou René.

De acordo com o especialista, além da parte de conceitos e definições — ponto principal do dicionário —, a publicação também enriquece a área com uma parte cultural de biografias. “Há histórias de vida de 106 pessoas que foram pioneiras e contribuíram para a promoção da saúde e segurança do trabalhador. Além disso, o livro também traz cerca de 40 casos históricos importantes, situações em que houve muitas vítimas ou erros de projetos. São lições que a história traz que não devem ser repetidas”, comentou o médico do trabalho.

Durante um ano o material foi confeccionado para a elaboração do dicionário e, ao todo, 522 autores do Brasil e também do exterior contribuíram com esse processo. Em Mato Grosso do Sul, Liliana e Lilian foram as duas profissionais da área da saúde convidadas e escreveram alguns verbetes. Segundo Liliana, essa é a primeira obra no mundo que elenca apontamentos relacionados a saúde e segurança no trabalho e vem para dar suporte na atuação dos profissionais: “Acredito que a publicação vai orientar e auxiliar os profissionais nas práticas diárias, seja na sala de aula, na pesquisa ou na atuação de cada área. É algo que vai melhorar, ainda mais, o desempenho de cada especialidade”.

Parcerias

Junto com o TRT-MS, também apoiaram o lançamento do livro o Ministério Público do Trabalho (MPT), o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), a Associação Nacional de Medicina do Trabalho (ANAMT), Fundação Jorge Duprat e Figueiredo (Fundacentro) do Ministério do Trabalho, a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems) e o Serviço Social da Indústria de Mato Grosso do Sul (Sesi MS).