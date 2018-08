Campo Grande Parceria faz a renovação de uma jovem de 119 anos

No próximo dia 26 Campo Grande vai completar 119 anos de fundação. A data será assinalada por variada e festiva celebração organizada pela Prefeitura para que os mais de 800 mil moradores sintam-se reconhecidos por seu protagonismo na edificação de uma das mais hospitaleiras e progressistas cidades do Brasil. E estas comemorações terão um ingrediente diferenciado, proposto pela produtiva parceria que o Município vem desenvolvendo com o Estado no combate e na solução de problemas que afetam a população.

É com esse olhar, na direção do futuro, que o prefeito Marquinhos Trad (PSD) e governo do estado definem as razões que os levaram a construir um entendimento que se sobrepôs aos interesses político-partidários e vem permitindo a execução de investimentos decisivos em dois objetivos que se completam: o primeiro, recuperar a capital de Mato Grosso do Sul do violento retrocesso gerencial que sofreu nos quatro anos anteriores a esta administração; e o segundo, a retomada gradual, mas consistente, do crescimento social e econômico, sustentável e duradouro.

A reordenação planejada do desenvolvimento urbano está sendo processada com paciência e determinação pelos parceiros que lideram a transformação. Assim, já no programa dos 119 anos os campo-grandenses começam a aproveitar os frutos desse plantio: nada menos que 23 obras e serviços, garantidos para entrega ao usufruto da sociedade, faz\em parte das mais de 200 agendas de eventos, que incluem atividades cívicas, esportivas, culturais e de confraternização durante todo mês de agosto.

Se for considerado o histórico da parceria Estado-Município, o volume de obras e investimentos impressiona. A partir dos primeiros dias de sua gestão Marquinhos Trad recebeu o apoio decidido e comprometido do governo do estado, podendo, entre outras ações, realizar e entregar obras de modernização e ajustamento das estruturas viárias e urbanas. No ano passado, por exemplo, foram entregues os investimentos na adequação do trânsito e do uso de espaços viários nas avenidas Nelly Martins Coelho (Via Parque) e Mato Grosso e a restauração e reestruturação dos pavimentos do Distrito de Indubrasil e corredores urbanos estratégicos, como a Avenida Euler de Azevedo.

Agora, só para a celebração do aniversário, foram disponibilizadas para os habitantes da capital benfeitorias e serviços que englobam construções novas, reforma, ampliação e recuperação de praças, unidades de serviços na saúde e educação, melhorias viárias (a rotatória da Avenida Gury Marques, em andamento, será concluída em setembro); o projeto de onda verde - semáforos sincronizados - em vias como a Afonso Pena, Mato Grosso, Euler de Azevedo, Cândido Mariano, Antônio Maria Coelho e outras intervenções pela qualidade de vida de quem mora e de quem visita a cidade.

Para Marquinhos Trad, este é o resultado de boas parcerias, da atenção que se dá às prioridades e do uso eficiente e republicano da verba publica. “Tudo isso é fruto da aplicação do imposto de cada cidadão, do trabalho e dedicação de uma equipe técnica competente e de diversas mãos que somaram conosco. Conseguimos, assim, dar andamento a obras paradas há anos e que agora serão entregues, além de lançar novos e importantes projetos”, enfatizou o prefeito.