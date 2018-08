Educação Pilotos da equipe da Stock Car Ipiranga Racing doam livros aos alunos da Escola Municipal Celina Jal

O prefeito Marquinhos Trad acompanhado dos pilotos da Stock Car Thiago Camilo e Galid Osman entregaram para os alunos do pré ao quinto ano da Escola Municipal Celina Jallad do Conjunto Residencial Oiti 200 livros do projeto Ipiranga Racing.

Marquinhos Trad agradeceu a gentileza dos pilotos pela doação dos livros aos alunos da Escola Celina Jallad.

“Nós agradecemos a doação dos livros porque a leitura melhora o crescimento cultural das crianças. Com relação ao autódromo nós preparamos a pista de acordo com os pedidos das equipes e organizamos para que todos façam uma boa corrida em Campo Grande”, disse Marquinhos.

Para o piloto da Stock Car Thiago Camilo a entrega dos livros é uma forma de levar um pouco de cultura para as cidades onde acontecem as provas da Stock Car.

“Este é um projeto social que a Ipiranga tem desde 2003 fazendo esta doação de livros e eu comecei em 2004 e o Galid entrou para a equipe em 2013 e faz este mesmo trabalho. É um prazer fazer este tipo de trabalho voluntário que agrega e traz conhecimento para as crianças e tem tudo a ver com nosso esperte com temas da educação no trânsito. Fora isso a gente leva um pouco da energia das crianças para corrida e dentro da pista”. Frisa Thiago.

Galid Osman é piloto da Ipiranga Racing há sete anos está participado programa de entrega de livros desde o inicio de sua carreira e gostou muito da recepção do prefeito Marquinhos Trad.

“Neste tempo todo forma entregues mais de 2 milhões de livros em diversas escolas do pais. São livros didáticos e diferentes dos livros que a crianças encontram nas escolas. Este é um livro muito importante para as crianças que estão começando a ler”, disse Osman.

“Essa parceria foi importante porque, além de trazerem diversão para a nossa cidade, também trouxeram cultura e conhecimento através da doação destes livros, o que contribui com os projetos de incentivo á leitura desenvolvidos na Reme”, destaca a Secretária-Adjunta de Educação, Soraia Campos.

De acordo com a diretora Sirlei Barbosa da Silva, a Escola Municipal Celina Jallad atende a educação infantil até o quinto ano, de manhã e à tarde.

“Temos 640 alunos matriculados que são atendidos por professores e servidores. A importância do projeto “Semeando Cidadania“, da Ipiranga Racing, que distribui livros paradidáticos nas escolas, disseminando valores e muito importante para estimular o hábito à leitura dos alunos. O projeto é de suma importância, pois contribui para o aprendizado do aluno em relação ao hábito de leitura e produção de textos, além de melhorar o acervo da biblioteca da escola, com o recebimento de 200 exemplares, dos livros da fundação educar”, diz Sirlei.

A professora de educação física Fernanda Trovatto Campos achou ótima a iniciativa dos pilotos e da Ipiranga Racing, por doarem livros. “Os livros contribuirão para o aprendizado das crianças, além da conscientização na educação no trânsito”.

A aluna Lívia de Souza Barbosa, de 10 anos do 5º ano C, falou que o projeto estimula a leitura. “Gosto leitura, ela desenvolve a escrita e na produção de texto, melhora o futuro do aluno e aumenta a quantidade de livros disponíveis na biblioteca da escola”.

Durante a entrega dos livros estavam representando a Secretaria Municipal de Educação, a secretária-adjunta Soraia Campos e a superintendente de gestão e normas Alelis Izabel de Oliveira Gomes.