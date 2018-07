Especialização Pós-Graduação em Direito Penal e Processo Penal inicia-se nessa sexta-feira

O curso de Pós Graduação em Direito Penal e Processo Penal oferecido pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) inicia-se nessa semana. As aulas serão ministradas na sexta-feira (20), das 19h às 22h, e no sábado, das 7h às 13h20, na UCDB Centro — Rua Barão do Rio Branco, número 1811.

Interessados em cursar a especialização ainda podem fazer a matrícula por meio do site da Católica, basta clicar aqui. Por ser uma das poucas pós-graduações oferecidas na área de Direito Penal em Mato Grosso do Sul, o curso vem para abordar temáticas importantes e proporcionar ao aluno o desenvolvimento de uma visão crítica que lhe permitirá debater sobre o assunto em âmbito jurídico, político e até mesmo sociológico.

Sob a coordenação do professor Me. Ricardo Souza Pereira, o curso possui 384 horas/aula divididas em 12 disciplinas e as aulas são realizadas quinzenalmente. Para obter mais informações entre em contato com a Católica por meio dos números (67) 3312-3522 ou (67) 3312-3901.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.