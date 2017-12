Santa Casa Prefeitura leva show da Galinha Pintadinha a crianças internadas na Santa Casa

A manhã foi de alegria para crianças internadas no sexto andar da Santa Casa de Campo Grande. Elas receberam a visita de Dudinha, Mariana e a Galinha Pintadinha, atrações da abertura da Cidade do Natal.

“Quando surgiu a oportunidade de mais um show deles para a nossa cidade, eu não tive dúvidas de que seria o lugar certo. É uma felicidade muito grande trazer alegria para as crianças, mãezinhas, paizinhos e funcionários que cuidam destas crianças com tanto carinho”, declarou a primeira-dama Tatiana Trad.

A alegria estava estampada no sorriso, no olhar de cada criança, encantada com a famosa galinha que assistem nos vídeos da internet. As músicas, do sapo que não lava o pé e do pintinho que cabe na palma da mão, dentre outros sucessos, foram cantadas em coro pelas crianças.

Para Camila Arguelho, a alegria foi ainda maior. O filho, Carlos Arguelho, 5 anos, faz aniversário neste sábado e recebeu o show como presente, com direito a parabéns e bolo.“Ele ficou bastante contente. É muito bom receber esta alegria aqui no hospital, ainda mais no dia do aniversário dele”, contoua mãe. Carlos ficou tímido, mas no colo da mãe, recebeu os parabéns, cantado por Dudinha, Mariana e a Galinha Pintadinha.

Tainá Flores, 6 anos, gravou cada minuto da apresentação no celular da mãe, Edilene Flores. “Ela gostou muito. É muito bom poder trazer esta alegria pra ela”, declarou a mãe, que também sabia todas as músicas cantadas durante a apresentação.

A coordenadora de eventos da Santa Casa, Kátia Terezinha Duarte, agradeceu o carinho da primeira-dama, da secretária de Cultura e Turismo, Nilde Brum, e da adjunta, Laura Miranda, sempre dispostas a ajudar o hospital.

“Mais uma vez vocês atendem ao nosso pedido e proporcionam este momento de alegria para nossas crianças. Em nome de toda diretoria da Santa Casa, eu agradeço este momento de carinho com nossas crianças e familiares”, declarou.

A secretária-adjunta de Cultura e Turismo, Laura Miranda, explica que no contrato do show havia previsão de mais uma apresentação em Campo Grande, que foi direcionada a crianças que, por conta de uma enfermidade, não puderam ir ao show na Cidade do Natal. “Eles não puderam participar, mas nós trouxemos um pouquinho desta alegria para eles”, explicou.