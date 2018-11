Descontração UCDB promove nesta quinta-feira a 4ª edição do Dose de Ciência

Foto: UCDB

A 4ª edição do Dose de Ciência, promovido pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), será realizado nesta quinta-feira (22), às 19h, na Cervejaria Prosa, localizada na Rua Alagoas, 901. De forma diferente e em ambiente descontraído, onde são discutidos diversos temas científicos pelo público em geral, o projeto vem sido realizado em diferentes locais da Capital.

Estarão participando das discussões a docente do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UCDB, Dra. Luziane de Fátima Kirchner, para falar sobre “Saúde mental de estudantes universitários”.

Também foi convidada Jéssica Rayssa Ruelis Oliveira, acadêmica de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que irá discutir a respeito do tema sobre o ponto de vistas dos universitários. A discussão será mediada pelo professor do Programa de Pós-graduação em Psicologia, Dr. Rodrigo Miranda. Mais informações podem ser obtidas por meio do número 3312-3341.

Texto sob a supervisão de Gilmar Hernandes