Martin Luther King Vereador e Instituto discutem mecanismos para melhorar acesso de jovens à educação

O vereador Otávio Trad (PTB) recebeu, nesta segunda-feira (20), representantes do Instituto Martin Luther King, de Campo Grande (MS), que há mais de 20 anos realiza proporciona a jovens da Capital acesso gratuito à educação.

Atualmente, a instituição atende 240 alunos que realizam, ao longo do ano, curso preparatório para ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e vestibular, gratuitamente, conforme explica Dirceu Gindri, membro do Conselho Fiscal da entidade. José de Oliveira Souza, colaborador do instituto também participou da reunião.

Os jovens atendidos pelo Martin Luther King são de famílias de baixa renda e por isso não possuem condições financeiras de arcar com custeio de cursos preparatórios. “As aulas são sempre no período noturno, pois esses jovens trabalham durante o dia para complementar a renda familiar”, explica Dirceu. O Instituto Martin Luther King também oferta aulas de informática, durante período matutino e vespertino, para adolescentes, adultos e idosos. O trabalho da entidade obteve reconhecimento nacional e internacional, em 2016, após ter sido selecionado pelo Criança Esperança como um dos projetos do ano.

Segundo Dirceu, o objetivo da instituição é ampliar número de vagas oferecidas para atender fila de espera de 140 jovens. Por isso, eles buscam apoio do poder público. “Temos alguns convênios, mas o custo com manutenção é alto e precisamos de ajuda financeira para não interromper as atividades e garantir a qualidade do ensino”, diz Dirceu.

Para o vereador, o papel desempenhado pelo Instituto Martin Luther King é de extrema importância para garantir a qualificação dos jovens campo-grandenses e entrada deles no mercado e trabalho. “Quando vemos um instituto como Martin Luther King que oferece aos jovens a oportunidade de estudar e se qualificar para o mercado de trabalho é nosso dever contribuir, pois precisamos cuidar dos nossos jovens e investir em educação é uma das maneiras mais eficazes de fazer isso”, diz o vereador.