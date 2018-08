Saúde XII Jornada de Nutrição traz oito palestras e cinco minicursos

Foto: UCDB

“Resgate da Cultura Alimentar: Memórias Sensoriais”, “Comer Transtornado: a Influência da Mídia e das Redes Sociais”, “Alimentos Orgânicos e sua Aplicabilidade na Nutrição” e “Nutrição em Estética” serão alguns dos assuntos discutidos durante a XIII Jornada de Nutrição promovida pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) nos dias 22 e 23 deste mês.

No anfiteatro do bloco B, a partir das 8h, serão ministradas oito palestras e cinco minicursos com o intuito de promove a integração dos alunos do curso de Nutrição com os profissionais da área. “Nesta edição o objetivo principal é proporcionar conhecimento teórico-científico em temas de interesse voltados para nutrição e saúde, por meio das trocas de experiências entre egressos do curso que atuam nas diversas frentes da profissão”, explicou a coordenadora do curso de Nutrição da UCDB, Rosemarly Candil.

Nos dois dias de evento, os minicursos serão promovidos no período da tarde, a partir das 13h, e abordarão os seguintes temas: “Oficina de Gastronomia Regional”, “Rotulagem de Alimentos e as Novas Normativas”, “A Prática da Nutrição em Estética e o Uso da Fitoterapia”, “Manual de Boas Práticas - Desafios de sua Implementação em Empresas de Alimentos” e “Técnicas para Avaliar a Composição da Microbiota Intestinal”.

As inscrições para o evento já estão abertas e podem ser feitas pelo site, basta clicar aqui. Para obter mais informações entre em contato com a coordenação do curso de Nutrição por meio do número (67) 3312-3455.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.