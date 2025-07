Landmark comemora entrega de títulos de terra a 16 famílias de pequenos produtores em MS

O vereador Landmark Rios (PT) participou nesta 6ª feira (18.jul.25) da solenidade de entrega de 16 títulos definitivos de terra a famílias da Colônia Agroecológica Aspargo, localizada no município de Jaraguari. O evento foi promovido pelo Governo do Estado, por meio da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), vinculada à Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

A ação representou o fim de uma espera de mais de 20 anos e marcou um momento histórico para os produtores locais. O título definitivo garante segurança jurídica, dignidade e acesso a políticas públicas essenciais para o desenvolvimento rural, como linhas de crédito, infraestrutura e assistência técnica.

Representando o deputado federal Vander Loubet (PT), Landmark parabenizou as famílias beneficiadas e destacou a importância da regularização fundiária como eixo estratégico para o fortalecimento da agricultura familiar.

"Hoje é mais que uma entrega de documentos, é uma vitória do povo do campo. São famílias que esperaram por décadas e agora têm, oficialmente, aquilo que já era delas por direito. Nosso mandato segue firme na defesa da reforma agrária, da agricultura familiar e dos povos tradicionais, em Campo Grande e em todo o Mato Grosso do Sul", afirmou o vereador.

Moradora da comunidade, a produtora Valdomira Silva, conhecida como Dona Preta, detalhou o que representa esta conquista. "É a melhor alegria que a gente pode ter. Agora eu tenho terra. Posso plantar mais, ter mais vacas, vender meu leite, meu queijinho. Esse título vai ajudar muito", comemorou.

Durante o evento, o diretor-presidente da Agraer, Washington Willeman, recordou o esforço coletivo para a consolidação do assentamento e a importância da assistência técnica como instrumento de transformação.

"A gente viu de perto a luta de cada uma dessas famílias. Hoje, entregamos o título, mas também abrimos as portas para novos projetos, como agroindústrias e acesso a políticas de comercialização. É possível gerar renda e qualidade de vida aqui, com organização e apoio técnico", ressaltou.

Presente na cerimônia, o deputado estadual Zeca do PT, criador do assentamento enquanto governador, fez questão de comparecer mesmo se recuperando de cirurgia. Ele relembrou a trajetória de construção da política pública de reforma agrária em Mato Grosso do Sul e deixou um recado emocionado.

"Essas terras agora são oficialmente de vocês. Ninguém mais pode tirar. Essa é a força da luta. Agora é hora de crescer, de acessar o Pronaf, investir, produzir, gerar renda. A reforma agrária vai além do lote, ela é dignidade, infraestrutura, escola, assistência técnica e oportunidade", lembrou.