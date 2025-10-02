MS Notícias

EDUCAÇÃO

MPF investiga uso irregular de R$ 592 mil do Fundef em Dois Irmãos do Buriti

Inquérito apura se recursos de precatórios serão aplicados fora da educação

Fachada da prefeitura de Dois Irmãos do BuritiFachada da prefeitura de Dois Irmãos do Buriti - Reprodução/Buriti News
O Ministério Público Federal (MPF) instaurou na 4ª feira (01.out.25) um inquérito civil para apurar a correta aplicação das verbas oriundas de precatórios do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), atualmente substituído pelo Fundeb, no município de Dois Irmãos do Buriti. A portaria que autoriza a investigação foi assinada pelo procurador da República Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves

Segundo o documento, o município é o único beneficiário no Estado em relação aos valores do Fundef inscritos em precatórios em 2024 e previstos para pagamento em 2025. A planilha elaborada pela Advocacia-Geral da União (AGU) aponta que Dois Irmãos do Buriti tem direito a receber R$ 592.071,45, referentes a um processo vinculado ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1).

O inquérito decorre de orientações da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF (1ª CCR), que coordena nacionalmente a chamada “Ação Coordenada dos Precatórios do Fundef”. A iniciativa prevê fiscalização, recomendações e, se necessário, a celebração de termos de ajustamento de conduta (TACs) ou o ajuizamento de ações civis públicas contra gestores que descumprirem a legislação.

Em investigações anteriores já haviam sido levantadas preocupações sobre a contratação de escritórios de advocacia sem licitação para ações relacionadas ao Fundef e sobre o destino dos valores eventualmente recebidos.

Na época, a Prefeitura de Dois Irmãos do Buriti acatou parcialmente uma recomendação, comprometendo-se a não usar os recursos para aumentar salários ou pagar abonos a profissionais da educação. No entanto, sustentou sua autonomia para utilizar parte dos valores no pagamento de encargos previdenciários ou obrigações judiciais.

A Procuradoria Jurídica municipal chegou a afirmar que tinha “ciência do entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União” e que seguiria a orientação do TCU caso os recursos fossem recebidos antes de eventual aprovação de lei municipal em sentido contrário.

Na nova portaria, o MPF determinou o envio de recomendação à Prefeitura e à Procuradoria Jurídica de Dois Irmãos do Buriti para assegurar que os valores sejam aplicados exclusivamente na manutenção e desenvolvimento da educação básica, conforme previsto na legislação federal e em decisões do Tribunal de Contas da União.

