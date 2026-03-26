Itália aceita extraditar Carla Zambelli para o Brasil

O Tribunal de Apelações de Roma, na Itália, decidiu a favor do pedido de extradição do Brasil da extremista de direita brasileira Carla Zambelli (Carla Zambelli Salgado de Oliveira), presa em 29 de julho e atualmente detida no presídio de Rebibbia.

Zambelli é do partido do também presidiário ex-mandatário golpista Jair Bolsonaro.

Ela possui cidadania italiana e fugiu para o país Europeu em 2025, após ser condenada a dez anos de prisão no Brasil, por invadir o sistema informático do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Os advogados de Zambelli podem recorrer da decisão ao Supremo Tribunal de Cassação.

"Manifestamos satisfação com a minuciosa reconstrução das inúmeras questões jurídicas feita pelo Tribunal de Apelação e, sobretudo, com a confirmação da absoluta legalidade do processo instaurado no Brasil contra a Sra. Zambelli", comentou Alessandro Gentiloni, advogado do Brasil.

A decisão da Corte de Apelação foi comunicada à Embaixada do Brasil na Itália.

O QUE ACONTECE AGORA

O acompanhamento do processo de extradição ficará a cargo do Ministério das Relações Exteriores.

O caso começou a ser julgado em fevereiro deste ano.

Na ocasião, a Corte rejeitou um pedido da defesa para afastar juízes por suposta falta de imparcialidade.

Os magistrados entenderam que a solicitação tinha caráter protelatório.

CONDENADA NO BRASIL

No Brasil, Zambelli foi condenada em maio de 2025 pelo STF a 10 anos de prisão.

A decisão incluiu indenização de R$ 2 milhões por danos coletivos.

A ordem de prisão preventiva foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo as investigações, a ex-deputada foi autora intelectual da invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O objetivo foi emitir um falso mandado de prisão contra o próprio Moraes.

O ataque foi executado pelo hacker Walter Delgatti, que confirmou a participação e também foi condenado.

FORAGIDA NA ITÁLIA

Zambelli saiu às pressas do Brasil em junho de 2025 e passou a ser considerada foragida.

O nome dela chegou a ser incluído na difusão vermelha da Interpol.

A prisão ocorreu semanas depois, já em Roma.

O pedido de extradição foi formalizado pelo STF e encaminhado pelo Itamaraty ao governo italiano.

OUTRA CONDENAÇÃO

Além desse processo, Zambelli também foi condenada em agosto de 2025 por outro caso.

A pena foi de 5 anos e 3 meses por porte ilegal de arma e constrangimento contra o jornalista Luan Araújo.

O episódio ocorreu na véspera do segundo turno das eleições de 2022, em São Paulo.

O STF também determinou a perda do mandato, após o esgotamento dos recursos, e o pagamento de multa.