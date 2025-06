Zambelli foge do Brasil e segue trilha do clã Bolsonaro para escapar da Justiça

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) anunciou que está fora do Brasil — e não por acaso.

Condenada a 10 anos de prisão por invadir sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a deputada decidiu sumir do mapa.

A justificativa oficial é a de sempre: “tratamento médico”.

"Queria anunciar que estou fora do Brasil já faz alguns dias, eu vim a princípio buscando tratamento médico que eu já fazia aqui e agora eu vou pedir para que eu possa me afastar do cargo. Tem essa possibilidade da Constituição, acho que as pessoas conhecem um pouco mais essa possibilidade hoje em dia porque foi o que o Eduardo [Bolsonaro] fez também", disse em live.

Eduardo Bolsonaro fugiu do país em março temendo ter que responder por seus crimes contra a nação brasileira. Foto: Câmara dos Deputados

Sim, Eduardo fez o mesmo — e Zambelli agora segue pelo mesmo buraco na Constituição. Eis:

Assim como ela, o deputado Eduardo Bolsonaro está 'alojado' nos Estados Unidos, após anunciar “licença” do cargo com medo de ser preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes devido aos crimes cibernéticos que cometeu para angariar benefícios eleitorais.

É a segunda fuga internacional do clã bolsonarista no intervalo de um mês.

Ambos tentam vender suas saídas como algo “legal”, quando o cheiro de debandada é o que realmente paira no ar.

Zambelli, inclusive, estava perdendo apoio do ex-presidente seu ídolo, Jair Bolsonaro. Foto: Câmara dos Deputados

A defesa de Zambelli diz não saber para onde ela foi. Uma resposta que diz tudo sem dizer nada.

A decisão do STF foi clara: perda automática do mandato.

Mas a Câmara, como sempre, tenta fingir que há dúvida onde há só covardia.

A Mesa Diretora endossou a decisão, mas o plenário ainda ensaia malabarismos para proteger uma aliada tóxica.

Enquanto isso, Zambelli ganha tempo — e distância.

Mesmo tratada como “incômoda” por Jair Bolsonaro, ela segue blindada pelo PL.

Jair Bolsonaro queria jogar a aliada nas mãos do judiciário, mas sofre pressão para protegê-la por alas das extrema direita. Foto: Arquivo

Blindagem seletiva: quem serviu ao projeto de poder será sempre acolhido.

Bolsonaro já a responsabilizou pelo desastre eleitoral de 2022.

Mas, como bom patriarca de um clã em ruínas, ainda é forçado a defender seus aliados em planos golpistas e ataques a democracia brasileira.