Menino valente de 9 anos salva primo pequeno de boiada na zona rural

Um vídeo que repercutiu nas redes sociais na 2ª feira (12.maio.25) mostra um ato de coragem protagonizado por uma criança de apenas 9 anos, que salvou o primo de 4 anos de ser atropelado por uma boiada em Palmeira dos Índios, interior de Alagoas.

As imagens foram registradas na zona rural do município e mostram Gabriel, o caçula, correndo despreocupado por uma estrada de barro, alheio à aproximação dos bois. Ao perceber o risco, Mateus, o primo mais velho, não hesitou: atravessou uma porteira e conseguiu alcançar o garoto segundos antes da passagem dos animais.

Em entrevista ao G1, a mãe de Mateus, Delaine Lopes, contou que tudo aconteceu de forma repentina. “A gente mora na zona rural e é comum a passagem da boiada. Todo domingo, depois de meio-dia, essa boiada volta da feira de gado que acontece por lá, eles são mansos, bem tranquilos. Mas ontem [domingo (11)], os animais passaram correndo, podem ter se assustado com alguma coisa”, relatou.

Segundo ela, Gabriel caminhava com uma tia pela estrada de barro, quando foi surpreendido pela movimentação. “Foi tudo muito rápido. Quando vi, o Mateus já estava correndo e conseguiu agarrar o primo e tirar da frente. Aí os dois caíram no chão”, completou Delaine ao G1.

A família estava reunida na casa dos pais de Delaine para o almoço do Dia das Mães. O local fica próximo à residência da família, em uma área onde é comum o contato com animais. “Eles têm costume de brincar no curral, conviver com os bois. Por isso ele não teve medo”, explicou a mãe.

Apesar do susto, Gabriel não se feriu. Mateus machucou a cabeça, mas foi atendido em casa. Após o ocorrido, os pais conversaram com os meninos sobre o risco. O gesto de Mateus foi motivo de orgulho para toda a família, que reconheceu a bravura do garoto por evitar o que poderia ter sido uma tragédia.