Morte durante turnê com a boneca Annabelle choca fãs de terror nos EUA

o investigador paranormal Dan Rivera, de 54 anos, foi encontrado morto na noite de domingo (14), em um quarto de hotel na cidade de Gettysburg, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, enquanto participava da turnê Devils on the Run, evento que leva a notória boneca Annabelle por locais considerados assombrados no país.

Rivera era membro da New England Society for Psychic Research (NESPR), entidade fundada pelos famosos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren. Ele integrava a equipe havia mais de uma década e era o responsável por conduzir as apresentações com a boneca original, mantida em uma caixa de vidro no Museu Oculto dos Warren, em Connecticut.

A causa da morte ainda não foi divulgada. De acordo com informações do site TMZ, os bombeiros foram acionados para socorrer um homem da mesma idade com suspeita de parada cardiorrespiratória. O resultado oficial da autópsia pode demorar meses para ser concluído. Rivera estava sozinho no quarto no momento em que foi encontrado.

A NESPR lamentou publicamente a perda do colega. “Dan não foi apenas uma parte vital de nossa equipe por mais de uma década, mas também um amigo profundamente compassivo, leal e dedicado”, diz o comunicado.

Rivera era figura conhecida nos circuitos paranormais dos EUA e a presença da boneca Annabelle sempre atraía público e repercussão.

Considerada um dos objetos mais amaldiçoados do mundo, Annabelle foi retratada em filmes como Annabelle (2014), Annabelle 2: A Criação do Mal (2017) e Annabelle 3: De Volta para Casa (2019), todos derivados do universo Invocação do Mal. Um quarto filme da franquia está previsto para estrear ainda este ano.