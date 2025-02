Adriane Lopes garante para Campo Grande o Selo Ouro de Compromisso com a Alfabetização

Gestores de 16 estados e de 2.592 municípios brasileiros, entre os quais Campo Grande, da prefeita Adriane Lopes (PP), foram certificados com o Selo Nacional “Compromisso com a Alfabetização”. O presidente Lula (PT), o ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente da Câmara Federal, deputado Hugo Motta (Republicanos/PB), estavam entre as autoridades que prestigiaram a concorrida cerimônia, realizada segunda-feira, 10, em Brasília.

Os municípios foram contemplados com o Selo Ouro. Aos estados coube esta distinção e também a prata e o bronze. A premiação faz parte do programa Criança Alfabetizada (CNCA) do Ministério da Educação (MEC). Para Adriane Lopes, este é mais um reconhecimento que reflete o compromisso da gestão em promover políticas públicas inovadoras para a alfabetização, alinhadas às metas do Plano Nacional de Educação (PNE).

QUALIFICAÇÃO

Ao receber a premiação, a prefeita afirmou que este resultado traduz o olhar e os investimentos contínuos na qualificação da política pública do ensino. Lembrou que no primeiro mandato, com duração de apenas dois anos e meio, conseguiu indicadores positivos. “É muito importante, pois isto foi consequência de investimentos na infraestrutura, no ensino, na valorização dos profissionais, na merenda de qualidade e nas melhorias em outros setores”, analisou.

Para a prefeita, o reconhecimento oficial do MEC atesta que Campo Grande é referência nacional no ensino público. A Capital de Mato Grosso do Sul alcançou 100 pontos. É o patamar máximo de uma escala que vai de 85 a 100, adotada pelo MEC para premiar secretarias e políticas públicas de educação vitoriosas, com boas práticas e estratégias de alfabetização das crianças até o final do 2º ano do ensino fundamental. Adriane conta que sua gestão realizou as ações alinhadas aos 20 critérios estabelecidos para a obtenção do selo.

ENSINO DE EXCELÊNCIA

“Chegamos a este nível investindo em infraestrutura de qualidade, ensino de excelência e o compromisso de garantir que nenhuma criança fique para trás”, acentuou. Ela descreve diversas intervenções, entre as quais a entrega de uniformes e kits escolares, criação de 6.600 novas vagas para a educação infantil e ensino fundamental, programas como o “Juntos Pela Escola” -, que promoveu uma ampla revitalização das 206 unidades escolares da Rede Municipal de Ensino (Reme) –, construção de salas de aula modulares e investimentos em serviços diversos, desde melhorias em instalações elétricas e hidráulicas à segurança, acessibilidade e mobilidade.

Acima de tudo, segundo a prefeita, estão o conceito de gestão, para identificar e atender reais prioridades, e a consciência de dirigir ao ensino um olhar de compromisso com o presente e o futuro, tanto das pessoas como do município. Um exemplo concreto é a modernização da rede, com medidas como a garantia de sustentabilidade na instalação de placas solares nas escolas, reduzindo os custos com energia e fazendo um ambiente mais ecológico.

No campo pedagógico, o projeto “Aprender Mais”, pioneiro no Brasil, focado na recomposição da aprendizagem em turmas do 4º e 5º anos, foi ampliado para 2024, atendendo também alunos do 7º e 8º anos com dificuldades em Língua Portuguesa e Matemática. Com a participação de 363 professores e o atendimento a 8,7 mil alunos, a iniciativa se destaca como um dos pilares da evolução educacional de Campo Grande.