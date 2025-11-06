Articulação de Landmark destrava obras e Tiradentes vai ter 100% da rede de esgoto

A concessionária Águas Guariroba confirmou que iniciará as obras de conclusão da rede de esgoto no bairro Tiradentes, em Campo Grande, em 2026.

A confirmação ocorreu após uma reunião entre o vereador Landmark Rios (PT), o diretor-presidente da Águas Guariroba, Gabriel Buim, e representantes da comunidade. O anúncio foi possível porque a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande (Agereg) concedeu a autorização necessária para a execução dos trabalhos.

As obras atenderão os últimos trechos do bairro ainda sem saneamento, localizados nas imediações da Lagoa Itatiaia e em becos e ruas do núcleo do Tiradentes, totalizando 3.500 metros de rede.

A reunião com o vereador Landmark Rios aconteceu em 1º de julho, ocasião em que Buim informou que a concessionária aguardava a liberação da Agereg, o que se concretizou na última semana depois de uma articulação viabilizada pelo vereador. A expectativa é que os trabalhos tenham início em dezembro de 2025 e sejam concluídos em 2026, mas o cronograma detalhado ainda não foi definido.

Para o parlamentar, a medida representa uma vitória da comunidade e reforça a importância da fiscalização e articulação entre poder público e população.

“Essa conquista é fruto da mobilização dos moradores e do nosso diálogo com a concessionária e a prefeitura. É um passo importante pra garantir dignidade e qualidade de vida a quem vive no Tiradentes”, destacou Landmark Rios.

O presidente da Associação de Moradores do Bairro Tiradentes, Luciano da Silva Siqueira, também celebrou o resultado.

“A gente foi atrás dessa reunião com o apoio do vereador Landmark, que prontamente marcou o encontro com o presidente da Águas Guariroba. Ele acompanhou de perto todo o processo, e hoje podemos dizer que o Tiradentes vai ter 100% do esgoto concluído”, afirmou Luciano.