Campo Grande abre cadastro do Passe do Estudante 2026; veja como solicitar

A Prefeitura de Campo Grande iniciou o cadastro e o recadastramento do Passe do Estudante 2026, benefício que garante transporte gratuito aos alunos da Capital sul-mato-grossense.

O processo é coordenado pela Agetran e começou em 8 de dezembro de 2025, com a primeira entrega de cartões prevista para 2 de fevereiro de 2026.

O cadastro do Passe do Estudante deve ser feito exclusivamente no site passe.campogrande.ms.gov.br, utilizando o CPF do estudante ou do responsável legal.

A gratuidade no transporte atende alunos da rede pública e privada e inclui estudantes do fundamental, médio, ensino superior e cursos técnicos subsequentes.

O Passe do Estudante Campo Grande permite registrar até seis linhas de ônibus compatíveis com o deslocamento entre casa e escola.

O uso é permitido duas vezes por dia, com intervalo mínimo de 30 minutos entre os acessos.

Novos beneficiários ou estudantes que não usaram o passe em 2025 precisam pagar o valor equivalente a três tarifas para emissão do cartão 2026.

A foto enviada no sistema deve seguir o padrão exigido pela Agetran, podendo ser reenviada se não for aprovada.

Após concluir o cadastro digital, o estudante imprime o formulário e entrega o documento na escola, responsável pela validação final.

Correções podem ser feitas no site enquanto a escola ainda não tiver validado o cadastro.

Depois da validação, mudanças só podem ser solicitadas presencialmente na Central do Passe do Estudante.

O cronograma prevê validações semanais entre dezembro de 2025 e novembro de 2026, permitindo pedidos durante todo o ano letivo.

As escolas também atualizam informações de alunos que já utilizam o Passe do Estudante, como endereço, turno ou linhas utilizadas.

Os cartões prontos são enviados às instituições de ensino e devem ser retirados pelo estudante maior de idade ou pelo responsável legal.

Cartões não retirados em dez dias retornam à Agetran e o passe é cancelado, salvo justificativa.

A Prefeitura reforça que o uso indevido do Passe do Estudante Campo Grande, como emprestar o cartão ou utilizá-lo fora dos trajetos autorizados, pode gerar penalidades.

O prazo final de envio dos cadastros é 15 de novembro de 2026, quando o sistema será atualizado para 2027.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 156, na Agetran ou no Consórcio Guaicurus.