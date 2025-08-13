Do legado familiar à inovação, Insted marca nova fase com sede moderna e olhos no futuro

Leia também

A Faculdade Insted vive um marco em sua trajetória com a inauguração de sua nova sede no dia 31 de março, em Campo Grande. O prédio, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, possui 8.500 m² e salas modernas, projetadas para proporcionar ao aluno a melhor experiência de aprendizado. A estrutura tem capacidade para atender até 2.500 estudantes por turno.

“Estou muito realizada com esse novo momento da instituição. Nós inauguramos em março esse prédio, tudo para que o aluno tenha a melhor experiência de aprendizado. E a gente fica muito feliz com a comunidade, que reconhece o nosso trabalho”, disse a diretora Neca Chaves Bumlai.

O aumento no número de matrículas e transferências reforça a confiança do público. Mas, para Neca, o momento também representa desafios, como manter a atenção de uma geração hiperconectada, garantir que a prática acompanhe a teoria e assegurar que os alunos saiam prontos para as demandas do mercado.

Tradição familiar na educação

A história da Insted está profundamente ligada à trajetória da família de Neca na educação de Mato Grosso do Sul. Filha dos professores Pedro Chaves e Reni Domingos, com mais de 60 anos dedicados à área, ela cresceu em um ambiente educacional e carrega essa herança na gestão da faculdade.

“Meu pai e minha mãe sempre foram uma inspiração para mim. Meu pai sempre foi um grande educador e muito empreendedor, com esse olhar muito vanguardista. Fomos os primeiros cursos EAD no Brasil, e eu vivi toda essa experiência com eles lá atrás, porque trabalho há 25 anos com educação”, disse.

Segundo Neca, o equilíbrio entre tradição e inovação é parte central da estratégia: manter o ensino de excelência e professores qualificados, mas incorporar as ferramentas tecnológicas e metodologias mais atuais.

Novo prédio, novos momentos

A nova sede é mais do que uma mudança física. Ela representa um reposicionamento institucional, com reforço no uso de tecnologia e maior conexão entre academia e mercado.

A faculdade criou o Insted Hub, espaço dedicado à integração com empresas, permitindo que estudantes tenham contato com o mundo real desde o início da graduação. Além disso, a instituição aposta fortemente no desenvolvimento de habilidades socioemocionais.

“A gente trabalha muito as habilidades socioemocionais, como comunicação, resiliência e empatia, que são fundamentais para qualquer profissão. E sempre olhando para frente, como para a inteligência artificial, por exemplo. Agora mesmo estamos oferecendo um curso de inteligência artificial para advogados”, explicou.

O sonho do curso de Medicina

Entre as metas futuras, a expansão para a área da saúde ocupa papel de destaque. A Insted já oferece Psicologia e planeja novos cursos nesse segmento, mas Neca admite que o objetivo maior é trazer Medicina para a grade.

“Acho que é o sonho de qualquer instituição de ensino superior ter o curso de Medicina, é o ápice. Mas é uma caminhada, a gente entende isso. Nós já estamos indo para a área da saúde e pretendemos ampliar a oferta de cursos. A gente realmente almeja ter o curso de Medicina aqui, com toda certeza”, afirmou.

Legado e visão de futuro

Para Neca, a educação deve preparar o estudante para se adaptar a diferentes realidades, inclusive mudanças de carreira. Por isso, incentiva que cada aluno descubra a forma como aprende melhor.

“Acho que uma coisa que a gente bate muito aqui é que cada um aprenda à sua maneira. Quando você entende como aprende, você se prepara para qualquer nova situação”, destacou.

Ao falar sobre o legado que deseja deixar, Neca pontua que espera plantar uma semente que seja colhida pelas próximas gerações. “Quero deixar uma educação de qualidade. Quero poder contribuir com futuras gerações, formando profissionais competentes, éticos e que pensem na construção de um mundo melhor”, concluiu.