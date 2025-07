Juiz nega pedido e empresário vai a julgamento por desvio de R$ 2 milhões na saúde

O empresário Rodolfo Pinheiro Holsback será julgado no próximo dia 19 de agosto por improbidade administrativa, em processo que apura o desvio de R$ 2,028 milhões no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Campo Grande. A ação, movida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), apura irregularidades cometidas na Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) durante a administração do ex-prefeito Gilmar Olarte.

De acordo com o MP, o investigado, juntamente com outros réus, teria fraudado o procedimento licitatório nº 93830/2014-97 ao impor especificações técnicas que restringiam a competitividade do certame. A medida teria favorecido diretamente a empresa Health Brasil Inteligência em Saúde Ltda., da qual Rodolfo Holsback é sócio.

O juiz Ariovaldo Nantes Corrêa, da 1ª Vara de Direitos Difusos, rejeitou o pedido de extinção da ação em que a defesa alegava falta de individualização de conduta, e considerou válidas as acusações iniciais. “Há individualização clara e suficiente da conduta de cada um dos requeridos”, destacou o magistrado em decisão publicada no Diário da Justiça.

A denúncia aponta que a empresa teria fornecido equipamentos médicos em quantidade superior à necessária, alguns sem utilidade para o serviço público, com indícios de superfaturamento. A suposta vantagem indevida resultaria em enriquecimento ilícito. A promotoria também sustenta que Holsback apresentou evolução patrimonial incompatível com os próprios rendimentos entre 2015 e 2016.

Conforme documentos anexados aos autos, a defesa nega qualquer irregularidade e obteve autorização judicial para realização de perícia contábil, que deverá ser concluída antes do julgamento. O objetivo é verificar se houve de fato evolução patrimonial a descoberto. O julgamento está marcado para as 14h do dia 19 de agosto, no Fórum de Campo Grande.