Landmark discute regularização de área com 200 famílias da Agrovila Campão



O vereador Landmark Rios (PT) participou, na tarde de terça-feira (23), de uma visita à Agrovila Campão Orgânico, localizada na saída para Sidrolândia, em Campo Grande. O local reúne cerca de 200 famílias que vivem da agricultura familiar e da produção agroecológica. O objetivo da agenda foi conhecer de perto a realidade da comunidade e discutir estratégias para garantir a regularização da área e ampliar a distribuição dos produtos cultivados ali.



“É um prazer estar aqui. Viemos conhecer a produção de alimentos agroecológicos, que tem qualidade e pode abastecer a nossa Ceasa e nossas escolas municipais. Me coloco à disposição como presidente da Comissão de Agricultura da Câmara Municipal para fortalecer essa luta e transformar essa experiência em referência para Campo Grande”, afirmou Landmark.



Jonas Lima Vieira, uma das lideranças da comunidade, destacou a importância do apoio político para avançar na regularização. “Estamos aqui há quase dois anos. Produzimos legumes e outros alimentos, mas precisamos do apoio do poder público para garantir o direito à terra e ampliar nossa produção. Só precisamos dessa força para seguir em frente”, disse.



O superintendente do Patrimônio da União em Mato Grosso do Sul, Thiago Botelho, também participou da roda de conversa e reforçou que o desafio é grande, mas que a mobilização da comunidade é o caminho. “Se a área for da União, vamos estudar como reverter para uso da agricultura familiar. O que vocês fazem está certo e precisa ser valorizado. Campo Grande não pode continuar trazendo comida de fora enquanto poderia produzir aqui”, afirmou.



Já Emília Diniz, liderança da Agrovila, lembrou que as famílias já sobrevivem da produção agroecológica. “Hoje temos 200 famílias que garantem o pão de cada dia com as verduras e alimentos produzidos aqui. Nosso objetivo é atender nossas famílias e também a população de fora, oferecendo comida saudável e de qualidade”, declarou.