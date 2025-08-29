Produção de leite é caminho para gerar oportunidades e fortalecer a agricultura familiar

O vereador Landmark Rios (PT) participou, nesta 6ª feira (29.ago.25), do 1º Dia de Campo do Leite, realizado no Centro de Pesquisa e Capacitação da Agraer (Cepaer), em Campo Grande. Representando a Câmara Municipal como presidente da Comissão de Agropecuária e Agronegócio, o parlamentar destacou que iniciativas como esta fortalecem a agricultura familiar, geram renda e contribuem para a permanência do pequeno produtor no campo.



“O leite é um grande atrativo para a agricultura familiar. Ele ajuda a segurar o pequeno produtor no campo, gera renda dentro da propriedade e movimenta a economia local. Um evento como esse leva capacitação técnica, traz inovação e cria uma nova consciência para que os agricultores enfrentem os desafios da produção com mais segurança. Nosso mandato segue à disposição para fortalecer essas parcerias”, afirmou Landmark.



Capacitação e fortalecimento



O evento reuniu produtores de várias regiões, técnicos e pesquisadores em torno de temas como controle de carrapatos, manejo de rebanhos e pastagens, suplementação e melhoramento genético. O objetivo foi oferecer capacitação prática para ampliar a produtividade e reduzir os custos da produção de leite em Mato Grosso do Sul.



O diretor-presidente da Agraer, Washington Willeman de Souza, destacou o papel estratégico da atividade leiteira no estado. “A atividade leiteira passou por altos e baixos nos últimos anos, mas continua sendo essencial para a agricultura familiar. Com o Programa Leite lançado pelo Governo do Estado e eventos como este, buscamos dar mais condições técnicas e incentivos para que os pequenos produtores consigam manter a atividade de forma rentável”, explicou.



Já a pesquisadora do Cepaer, Ana Cristina Ajala, ressaltou que este é apenas o início de uma agenda contínua. “Esse é o nosso primeiro Dia de Campo do Leite, mas esperamos realizar muitos outros. A unidade tem como objetivo principal capacitar e apoiar os produtores, sempre em parceria com instituições e a rede de pesquisa”, destacou.