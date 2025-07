Moradores denunciam erosões e abandono da Rua Martin de Sá, no Noroeste

Moradores do Jardim Noroeste, em Campo Grande, acionaram o Ministério Público Estadual (MPMS) contra o abandono e as péssimas condições de trânsito na Rua Martin de Sá. Segundo a denúncia, a via está praticamente intransitável devido a grandes erosões provocadas pelas chuvas, dificultando o acesso dos moradores às suas próprias residências.

O documento enviado ao MP aponta que a última manutenção feita na rua ocorreu em abril de 2024. Desde então, a comunidade registrou pelo menos 16 reclamações junto à Prefeitura Municipal e à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), mas nenhum atendimento foi realizado até o momento.

Entre novembro de 2024 e abril de 2025, moradores protocolaram diversas reclamações junto à Sisep, mas mesmo diante de tantas solicitações, a situação da via segue sem solução. A denúncia foi encaminhada à 42ª Promotoria de Justiça de Campo Grande e está sob análise, em fase de "notícia de fato".