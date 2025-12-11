Prefeitura sorteia casas para mulheres vítimas de violência doméstica e PCD's

A Prefeitura de Campo Grande realizou na 3ª feira (9.dez.25), durante a programação do Natal dos Sonhos na Praça Ary Coelho, o sorteio do Programa Recomeçar Moradia.

A ação foi organizada pela Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA) como forma de destacar políticas públicas voltadas à proteção social no período festivo.

O sorteio contemplou as modalidades “Mulher Vítima de Violência” e “Pessoa com Deficiência”, com acompanhamento técnico da EMHA.

A prefeitura afirmou que as inscrições para o processo ocorreram em agosto e seguiram critérios definidos em edital.

O diretor-presidente da EMHA, Cláudio Marques, afirmou que o programa busca apoiar famílias em situação de maior vulnerabilidade.

“Nós abrimos o edital de inscrição durante o aniversário de Campo Grande e, agora, no Natal, estamos beneficiando essas famílias que tanto precisam. Que esse benefício ajude a construir uma nova história, um novo caminho, e que, futuramente, essas famílias também possam ser contempladas com uma unidade habitacional. Todas elas serão acompanhadas pelo nosso setor social, garantindo que esse auxílio realmente faça diferença no recomeço de cada uma”.

Ariadne Nascimento, selecionada na categoria PCD, relatou que aguardava o benefício há anos.

“Eu fiz o cadastro pela primeira vez há cinco anos, quando meu filho ainda era bem pequeno. Desde então, sempre mantive tudo atualizado, acreditando que um dia chegaria nossa vez. Hoje, vindo pra cá, eu disse: ‘Deus, está em suas mãos’. E aconteceu.”

Daniela Garcia, também contemplada, destacou o impacto financeiro do auxílio.

“Fiz minha inscrição pela primeira vez este ano, lá no Pátio. Esse auxílio vai ajudar muito. Pago mais de mil reais de aluguel, então vai abater quase a metade. Gostei muito do sorteio ter sido feito dessa forma, aberto e público. Dá muito mais transparência para quem está esperando ser sorteado.”

Flávia Cristina, mãe de três filhos e grávida do quarto, também foi sorteada.

“Eu nunca imaginei que seria sorteada. Achava que precisava conhecer alguém lá dentro, então realmente nem esperava. Foi uma surpresa enorme. Agora, com esse valor, vou conseguir me organizar melhor com as outras despesas e respirar um pouco mais aliviada".

O PROGRAMA

O Recomeçar Moradia oferece auxílio mensal de R$ 500 por até 12 meses para garantir acesso à moradia digna para famílias em situação de vulnerabilidade.

As famílias recebem acompanhamento social durante todo o período do benefício, com foco em autonomia e estabilidade.

Para participar, os candidatos precisam residir em Campo Grande há mais de dois anos, ter renda de até três salários mínimos, não possuir imóvel próprio e estar inscritos no CadÚnico e no Cadastro Geral da EMHA.

Mulheres vítimas de violência devem apresentar medida protetiva de urgência em vigor.

Pessoas com deficiência precisam entregar laudo médico atualizado com CID correspondente.

Mais de 400 famílias já foram atendidas pelo programa desde sua implantação.

A iniciativa recebeu reconhecimento nacional ao conquistar o Prêmio Selo de Mérito durante o 70º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, em 2023.