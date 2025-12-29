Após vitórias eleitorais, Dourados planeja chegar ao governo do Estado

Dourados, segundo maior cidade do Estado, pode ser reconhecida como berço natal ou reveladora de talentos na política. E, para coroar essa realidade, falta escalar somente um único degrau na seleta escadaria das investiduras eletivas estaduais: patrocinar a candidatura vitoriosa de um governador. À exceção do cargo máximo, a chefia do Poder Executivo, os demais degraus da vida pública sul-mato-grossense vêm sendo escalados a cada eleição por representantes locais.

Com certidão de nascimento ou domicílio eleitoral douradense, foram eleitos cinco vice-governadores desde a criação do Estado, em 1977, e do primeiro pleito estadual, em 1982. São eles: o médico George Takimoto (1987–91), o engenheiro Braz Melo (1995–99), o agrônomo Egon Krackecke (2003–06), o empresário Murilo Zauith (2007–11) e o atual, José Carlos Barbosinha (2022–26). Em 1982, José Elias Moreira disputou e perdeu para Wilson Martins por ralos 21.048 votos.

Senadora Soraya Thronicke.

Ainda no campo majoritário, a base douradense já alçou para o Senado uma titular — a atual senadora Soraya Thronicke, eleita em 2018 — e diversos suplentes. Para a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa, a representação local está sempre entre as maiores. Houve legislatura em que a maioria das cadeiras de deputados federais sul-mato-grossenses saiu de Dourados, bem como no conjunto dos estaduais. Hoje, dos 24 parlamentares, cinco têm na cidade seu domicílio eleitoral.

Fábio Trad é pré-candidato ao governo e deve duelar com Eduardo Riedel pela cadeira de governador. Fotos: Tero Queiroz

Com isso, a população faz a recorrente e natural indagação sobre quando o município terá uma candidatura vitoriosa ao governo estadual. Com certeza, não será em 2026, porque as suas atuais lideranças estão comprometidas com as forças polarizadas e já definidas para o embate sucessório, com o governador Eduardo Riedel (PP) de um lado e o ex-deputado Fábio Trad (PT) de outro. Sem meio-termo. Nesse caso, resta a Dourados repetir o antigo filme e indicar o nome para a vice-governança.

VÁRIAS OPÇÕES

É neste cenário que emergem pontas de iluminação na esperança dos douradenses. Sabem que, sem chances de alterar o próximo jogo, a possibilidade que se abre é trabalhar para dar as cartas ou jogar de mão em 2030. Até lá, seus atuais protagonistas políticos terão pavimentado o caminho para entrar em cena e se firmarem como opções competitivas no âmbito da principal disputa estadual. Não faltam nomes, e mencioná-los é um exercício ao alcance de praticamente todo o eleitorado.

Hoje, os que mais se sobressaem, com mandatos, são o prefeito Marçal Filho e a vice, Gianni Nogueira; os deputados federais Geraldo Resende, Marcos Pollon e Rodolfo Nogueira; e os cinco estaduais: Zé Teixeira, Renato Câmara, Lia Nogueira, Gleice Jane e Neno Razuk.

Os políticos que entram na lista de possíveis nomes de Dourados que podem alçar a cidade ao governo. Fotos: Reproduções

O vice-governador Zé Carlos Barbosinha também entra na lista. Ele e Câmara saíram de Angélica e Ivinhema, politicamente estabelecidos, para ampliar musculatura eleitoral em Dourados.

O vice-governador Barbosinha. Foto: Tero Queiroz

Contudo, há outro nome fora da quadratura parlamentar, porém destacando-se nas demandas da gestão pública, encarando atribuições de elevado alcance no grupo de elite que pensa estrategicamente a forma, o conteúdo e o monitoramento da governança. Walter Benedito Carneiro Jr., 50, acumula experiência e conhecimentos que o habilitaram a perfilar entre os representantes que se destacam como gratas revelações da nova geração da vida pública sul-mato-grossense.

EXPECTATIVA

Waltinho Jr. Foto: Reprodução

Ao lado de todos os nomes mencionados, Waltinho Jr. justifica a expectativa da cidade onde nasceu e da região da Grande Dourados de efetivar-se no primeiro plano da representação política estadual. Esta, no entanto, não é uma pauta que abraça e à qual se contrapõe com firmeza: “Estamos em outro momento. O governo precisa governar o tempo todo, encarar qualquer desafio para conservar e ampliar os avanços do Estado, desde o controle financeiro aos demais programas que colocam Mato Grosso do Sul na liderança de rankings de desenvolvimento, emprego formal, inclusão e modernidade”, salienta.

Sua opinião é calçada pela conduta responsável e competente que assinala a exitosa trajetória na vida pública, um mérito que começa com o DNA: o pai, Walter Carneiro, foi deputado na legislatura que elaborou a primeira Constituição Estadual, presidiu a Assembleia Legislativa e hoje, octogenário, é uma reserva moral e espelho exemplar para as gerações em busca de inspirações qualificadas. Para o filho, esse suporte tem valor inestimável na sua formação e na de toda a família.

Waltinho Jr. é um dos nomes fortes no cenário político sul-mato-grossense. Foto: Arquivo

Contudo, a luz do atual secretário-chefe da Casa Civil é própria e com uma diferença marcante: brilha sem vaidade, com discrição e olhar humanista, predicados que ilustram suas decisões, sempre tomadas com avaliações realistas e as necessárias informações técnico-científicas. A Pasta deve ser liderada serenamente por quem tenha vocação de servir e capacidade inesgotável para o diálogo, dizendo “sim” ou “não” quando se dá a resposta às mais diversas petições que desaguam no gabinete.

Waltinho Jr. e o governador Eduardo Riedel. Foto: Reprodução

Não por acaso, o governador Eduardo Riedel (PP) desenvolve, com solidez e resultados inquestionáveis, um modelo de gestão municipalista que garante obras e investimentos nas 79 cidades. Quando a autoridade política não atravessa o saber técnico-jurídico, reforçando a sensibilidade social e dotando o exercício da governança da condição privilegiada de dar à sociedade respostas aos seus questionamentos e aspirações, torna-se possível erigir aquela velha máxima norte-americana do “right people to the right place” — ou a pessoa certa para o lugar certo.

CURRÍCULO VITORIOSO

Waltinho Carneiro Jr. Foto: Reprodução

Graduação em Direito; pós-graduações em Direito Constitucional e Direito de Estado, com ênfase em Controle Externo. Graduado também em Publicidade e Marketing; especialização em Planejamento Estratégico pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap); habilitação pelo Programa de Governança para Administradores de Estatais da Fundação Dom Cabral; e membro certificado Edtech da Board Academy. Currículo que atesta uma planície de conhecimentos que Waltinho Carneiro Jr. vem abastecendo continuamente.

Sua atuação na governança foi decisiva na alocação de projetos e investimentos para Dourados e toda a região ao redor. Foi adjunto da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), acumulando a direção da MS Mineral; membro do Conselho da Fundação de Saúde do Hospital Regional Rosa Pedrossian; do Conselho Estadual do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO); do Conselho dos Secretários de Fazenda dos Municípios de MS; e do Conselho de Administração da Agência de Habitação (Agehab). Presidiu também a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) numa gestão que, entre outras conquistas, iniciou a universalização do sistema.

Por sua formação, prefere tirar de si alguns méritos que lhe seriam exclusivos e faz o compartilhamento democrático e respeitoso com os demais representantes regionais que trabalharam por essas realizações. “As obras de governo não são ações isoladas, deste ou daquele. Todos participam, poder público e sociedade civil. Esta é a receita vitoriosa do governo Riedel: gestão participativa, democrática e transparente”, define.

Entretanto, recusa-se a adentrar no território especulativo sobre seus futuros passos político-eleitorais, muito menos abordar quaisquer tipos de candidaturas. Foi candidato a deputado federal em 2022 pelo PP e teve 39.860 votos, ficando na primeira suplência. “A política está no sangue, mas os chamados do governo e do serviço ao Estado estão em primeiro lugar. Dourados está sendo bem administrada, o governador Riedel será reeleito e, depois disso, as conjunturas do momento é que vão definir as decisões de cada um”, enfatiza.