Briga entre vereadores interrompe sessão e vira caso de polícia

Uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Sena Madureira, no interior do Acre, terminou em confusão generalizada na noite de 3ª feira (7.ou.25), depois que os vereadores Denis Araújo (PP) e Maycon Moreira (PSD) trocaram socos e empurrões em plena plenária. A briga, registrada em vídeo por pessoas que acompanhavam a sessão, obrigou o presidente da Casa a interromper os trabalhos.

De acordo com o G1, a discussão começou após uma troca de provocações entre os dois parlamentares, que rapidamente evoluiu para agressões físicas. Nas imagens, é possível ver os vereadores sendo contidos por assessores e apoiadores.

O presidente da Câmara, Charmes Diniz (PP), afirmou que o caso está sendo acompanhado pelo setor jurídico da Casa e que “a Câmara irá se manifestar no momento oportuno”.

Pelas redes sociais, Maycon Moreira disse que apenas se defendeu após ser atacado. “Fui agredido quando respondia a críticas. Reagi em legítima defesa”, afirmou em vídeo. Já Denis Araújo publicou um texto agradecendo o apoio de colegas da Polícia Penal, categoria à qual pertence, e reconheceu que perdeu o controle. “Peço perdão a todos que decepcionei e envergonhei com o ocorrido”, escreveu.

O caso deve ser encaminhado ao Conselho de Ética da Câmara e pode resultar em sanções disciplinares aos envolvidos.