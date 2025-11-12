Câmara de Coxim abre investigação contra vereadora por acúmulo de cargos

A Câmara Municipal de Coxim instaurou por unanimidade, na noite de 2ª feira (10.nov.25), uma Comissão Processante para apurar uma denúncia contra a vereadora Lourdes da Silva (Podemos).

A acusação questiona a compatibilidade entre o mandato parlamentar e sua atuação como assistente social no Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva.

A denúncia foi apresentada pelo suplente Francisco Rogério Sousa Diniz, o "Ceará da Feira", que aponta que os plantões noturnos da vereadora coincidem com o horário das sessões ordinárias, realizadas às segundas-feiras, às 19h.

O documento cita os artigos 36 e 37 da Lei Orgânica do Município, que tratam de possíveis incompatibilidades no exercício do cargo.

Em defesa prévia, Lourdes confirmou a jornada no hospital, mas afirmou não ver irregularidade, alegando que sua atuação está de acordo com a legislação municipal.

A comissão será composta por Johnny Guerra Gai (PP), como presidente; Simone Gomes (Republicanos), relatora; e Abilio Vaneli (PT), membro. O grupo terá até 90 dias para concluir os trabalhos.

Durante a sessão, a vereadora Lúcia da AAVC foi considerada impedida de votar por já ter se manifestado publicamente sobre o caso. A exclusão foi aprovada após questão de ordem apresentada por Johnny, com 8 votos favoráveis e 4 contrários.

Em nota, a Câmara destacou que o processo seguirá respeitando o direito ao contraditório e à ampla defesa.