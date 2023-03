Presidente do Brasil lamenta morte de Amarildo Cruz

O Presidente Lula (PT), se despediu do Deputado Estadual petista Amarildo Cruz na manhã deste sábado (18.mar) por meio do Twitter. "Lamento a precoce partida do companheiro Amarildo Cruz, servidor público, secretário e deputado do PT no Mato Grosso do Sul. Dedicou sua vida na defesa do meio ambiente, dos trabalhadores e na luta por um país mais justo". Veja abaixo.

Como mostramos antes aqui no MS Notícias, Amarildo estava lutando pela vida desde a 4ª.feira (15.mar), quando foi levado às pressas ao Hospital Proncor. Na noite daquela 4ª, o quadro dele evoluiu para uma parada cardiorrespiratória, ele foi reanimado e seguia em estado grave sustentado por aparelhos. Posteriormente, ele teve uma 2ª parada.

Na 5ª.feira (16.mar), alguns veículos chegaram a noticiar o falecimento de Amarildo, mas seu assessor Paulo Barbosa, negou a informação. Somente nesta 6ª.feira (17.mar), após uma 3ª parada cardíaca, o petista faleceu.

A cerimônia de despedida de Amarildo Cruz (PT), teve início às 20h30 da 6ª.feira (17.mar.23), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O velório foi aberto ao público. Após a cerimônia, o corpo de Amarildo foi levado, na manhã deste sábado (18.mar) para sepultamento em sua cidade natal, Presidente Epitácio (SP).

No quarto mandato, Amarildo havia ficado como suplente e assumiu, depois que Cabo Almi (PT) faleceu em decorrência de Covid-19. Leia mais sobre a carreira de Amarildo AQUI.

Ao longo da 6ª.feira, várias autoridades lamentaram a morte de Amarildo. Eis o post de Lula: