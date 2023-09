Rafael Tavares é condenado a prisão por incitar agressões a gays, japoneses, negros e indígenas

O deputado estadual bolsonarista Rafael Brandão Scaquetti Tavares, conhecido como Rafael Tavares (PRTB), foi condenado pelo juiz Eduardo Eugênio Siravegna Junior, da 2ª Vara Criminal, a uma pena de dois anos, quatro meses e 15 dias de reclusão em regime aberto, além de pagar uma multa de 20 salários mínimos.

O motivo da condenação foi um comentário incitando violência contra gays, negros e japoneses feito pelo deputado em 30 de setembro de 2018, onde ele disse com a vitória de Jair Bolsonaro nas eleições, compraria um pedaço de caibro para iniciar ataques a determinados grupos. Não reescreveremos a íntegra do texto postado por Tavares, pois há expresso crime nas palavras escritas pelo bolsonarista. Em todo caso, veja o post original escrito por Tavares:

O juiz entendeu que o deputado assumiu o risco de induzir as pessoas a praticarem discriminação ou preconceito étnico e racial.

Tavares tem se colocado como 'vítima de um sistema político' e disse que irá recorrer da decisão. O extremista de direita associou, sem contexto, sua condenação a críticas que tem feito à gestão da Cassems e oposição ao PSDB e PT.

É importante lembrar que a liberdade de expressão não é absoluta e que a Constituição Federal proíbe discursos que incitem a violência, o ódio e a discriminação. Infelizmente, ainda há pessoas que usam suas plataformas públicas para propagar mensagens de intolerância e preconceito, o que pode levar a consequências graves.

A condenação de Tavares serve como um alerta para aqueles que pensam que podem agir impunemente ao propagar o ódio. É preciso que todos nós lutemos por uma sociedade mais justa e igualitária, onde cada indivíduo seja respeitado em sua singularidade.

CASSADO

Devido a uma 'tramóia' da cota feminina no Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), fundado por Levi Fidelyx, Rafael Tavares teve cassação unânime de seu mandato na 3ª.feira (18.abr.23). Foram 7 x 0 em 2ª decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS). Leia mais sobre isso aqui. Ele recorreu da decisão e tem dito que a cassar seu mandato por isso, é um ato político, mesmo sabendo que o ato do partido de maquiar a cota feminina é um crime eleitoral.

ALVOS DA PF

O deputado bolsonarista Rafael Tavares vem manifestando sua insatisfação com a recente Operação Lesa Pátria, deflagrada pela Polícia Federal com o objetivo de investigar indivíduos que promoveram o ato de 8 de Janeiro, bem como aqueles que financiaram e incitaram o movimento golpista.

A insatisfação de Tavares se dá pelo fato de que alguns de seus aliados, incluindo o empresário Rodrigo de Souza Lins (PRTB), que foi eleito como suplente de Tavares em 2022, e a assessora parlamentar bolsonarista Aline Paiva, estarem sendo investigados por supostamente integrarem as engrenagens do ato golpista.

Essa situação tem gerado desconforto no deputado bolsonarista, que busca afastar seus aliados de envolvimento no movimento golpista, mas ao mesmo tempo se defende com a narrativa de que está sendo perseguido politicamente. No entanto, é importante ressaltar que a Operação Lesa Pátria é uma investigação legítima e necessária para a preservação da democracia e do Estado de Direito.