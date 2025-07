Adeíldo é morto a facadas após suposto caso com mulher de colega

O pedreiro Adeíldo Souza Oliveira, de 51 anos, foi assassinado com diversos golpes de faca na noite de 3ª feira (22.jul.25), em uma fazenda localizada na região de Porto Murtinho. O autor do crime, um homem de 35 anos que trabalhava na propriedade rural, foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

De acordo com informações do site Jardim MS News, o homicídio ocorreu depois que o suspeito descobriu um suposto envolvimento amoroso entre a vítima e sua esposa. Ao procurar o pedreiro para tirar satisfação, os dois iniciaram uma discussão que terminou em uma luta corporal, com o pedreiro sendo atingido por vários golpes de faca.

Ainda segundo o portal, Adeíldo chegou a ser socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Darci João Bigaton, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde.

Após o crime, o suspeito usou o carro da própria esposa para tentar fugir, mas foi localizado e detido por uma equipe da Polícia Militar de Alto Caracol. Ele foi encaminhado à delegacia de Porto Murtinho, que dará prosseguimento às investigações.