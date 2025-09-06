Adolescente de 14 anos é esfaqueado durante jogo de futebol na Capital

Um adolescente de 14 anos foi esfaqueado na noite de 6ª feira (5.set.25) durante uma partida de futebol no bairro José Abrão, em Campo Grande. O jovem, ferido na região da costela, correu até um mercado próximo para se abrigar e pedir ajuda.

De acordo com informações divulgadas pela polícia e registradas no boletim de ocorrência, a vítima contou que entrou em defesa de um colega durante uma confusão no jogo, quando foi atingida por outro adolescente que participava da partida. Após o ataque, o suspeito fugiu do local.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o menor dentro do estabelecimento, consciente e pressionando uma camiseta contra o ferimento. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e encaminhou o jovem para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon, acompanhado da mãe.

Rondas foram realizadas na região, mas o agressor não foi localizado. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e segue sob investigação da polícia.