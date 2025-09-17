Advogado oferece R$ 100 pela janela do carro e atira contra artista em MS

A Polícia Civil de Dourados prendeu temporariamente o advogado identificado como J.B.C., de 45 anos, suspeito de atirar contra um artista de rua argentino no último dia 8, na região central da cidade. A vítima, que vive em situação de rua e faz malabarismos em semáforos, foi atingida no peito e sobreviveu após ser socorrida em estado grave ao Hospital da Vida.

Segundo o depoimento do artista, o agressor colocou uma nota de R$ 100 na janela do carro e o chamou dizendo: “venha buscar seu dinheiro”. Quando ele se aproximou, os disparos começaram. Um dos tiros acertou o peito da vítima, e outros atingiram o chão. O homem conseguiu fugir e pedir ajuda.

O crime ocorreu por volta das 22h30, quando um carro prata parou em um semáforo. Testemunhas relataram que o passageiro abriu fogo logo após o artista terminar sua apresentação de rua.

Após uma semana de investigações conduzidas pelo SIG/NRI (Setor de Investigações Gerais e Núcleo Regional de Inteligência), a polícia identificou o suspeito como advogado atuante na cidade. A Justiça expediu mandado de prisão temporária de 30 dias, além de mandados de busca e apreensão em três endereços ligados a ele, incluindo seu escritório.

A arma usada no crime ainda não foi localizada. A Polícia Civil apura a motivação do ataque e não descarta a possibilidade de solicitar a prorrogação da prisão do suspeito.