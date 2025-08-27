Batida entre carretas e carros deixa três mortos carbonizados em MS

Um acidente envolvendo duas carretas e dois carros de passeio causou a morte de três pessoas na manhã desta 4ª feira (27.ago.25), na BR-267, entre Nova Casa Verde e Nova Alvorada do Sul. As vítimas morreram carbonizadas após a colisão provocar um incêndio de grandes proporções.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros, a batida ocorreu após uma tentativa de ultrapassagem feita por um GM Tracker, que seguia no sentido Campo Grande.

O veículo colidiu frontalmente com uma carreta carregada de milho que vinha no sentido contrário. Em seguida, o Fiat Fiorino, que trafegava logo atrás da carreta de milho, também foi atingido. Uma das carretas transportava combustível e explodiu com o impacto.

As chamas consumiram parte das carretas e dos veículos menores. Três pessoas não conseguiram sair dos veículos e morreram no local, carbonizadas. Outras três vítimas, um casal e uma criança que estavam no Tracker, foram resgatadas a tempo. O homem sofreu fratura no braço, a mulher teve escoriações e a criança saiu ilesa.

A rodovia precisou ser totalmente interditada nos dois sentidos por conta do incêndio e do risco de novas explosões, o que causou congestionamentos na região. Equipes da PRF, Polícia Civil e peritos estiveram no local para realizar os levantamentos e investigar as causas do acidente.

A carga das carretas, composta por combustível e milho, ficou espalhada pela pista e na vegetação ao lado da rodovia. O Corpo de Bombeiros de Nova Alvorada do Sul e Nova Andradina atuou no combate às chamas e no atendimento às vítimas. O caso é investigado.